Fernando Gago renunció como técnico de Aldosivi

Durante la jornada de este lunes, y luego de la derrota ante Gimnasia el último sábado, Fernando Gago decidió dar un paso al costado presentando la renuncia a la dirigencia.

El entrenador había llegado a su sexta derrota consecutiva, y teniendo en cuenta que el elenco marplatense pelea el descenso, no es algo para nada positivo el presente y también su rendimiento.

El sábado había suspendido la conferencia de prensa posterior al partido, algo que no es habitual en él y comenzó a rumorearse que iba a dimitir como mandamás del equipo.

Su equipo está último en la tabla de los promedios y es el segundo peor del año, solo superado por el Arsenal de Israel Damonte.

Las derrotas del equipo fueron ante River en el Monumental, por la fecha 8; Lanús como local por 2 a 3; 0-2 con Huracán; 1-4 vs Godoy Cruz; 2-3 vs Vélez y 1-3 vs Gimnasia.

De esta manera, Fernando Gago se suma a los otros nueve entrenadores que dejaron su cargo en lo que va del año: Miguel Russo (Boca), Juan Antonio Pizzi (Racing), Sergio Rondina (Arsenal), Gustavo Coleoni (Central Córdoba), Juan Manuel Azconzábal (Unión), Leonardo Madelón (Platense), Messera y Martini (Gimnasia), Sebastián Méndez (Godoy Cruz).