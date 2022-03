Zuqui: "Nos vamos con mucha bronca porque se nos escapó sobre el final"

Gimnasia y Estudiantes empataron en el Bosque, con un final electrizante en el que el Lobo llegó al gol sobre el tiempo adicional. En dialogó con la televisación oficial del torneo Fernando Zuqui aseguró: "No se qué pasó al final. La verdad que no sé qué pasó".

"Fue un partido trabado, disputado, pero sirve para sumar", consideró el jugador del Pincha y añadió: "Nosotros somos Estudiantes un club grande en donde tenemos que seguir. Estamos en varias competencias, estamos jugando la Copa Libertadores".

"Queríamos ganar, obviamente nos vamos con mucha bronca porque se nos escapa sobre el final", dijo y afirmó: "Ampliamente merecíamos ganar".

Al ser indagado sobre un choque que tuvo con Brahian Alemán declaró: "No se que le paso al chico que me vino a buscar, la verdad estaba caliente, yo no se. Yo trato de tener la cabeza en el partido, de jugar el partido y de hacer lo mejor para Estudiantes".

Por último reconoció: "Nos vamos con bronca porque vinimos a ganar y queríamos llevarnos los tres puntos".