Fixture confirmado: así comenzarán los equipos de la región en la Liga Argentina Femenina

Luego de suspenderse los torneos en marzo de 2020 –y que las autoridades de FEVA confirmaran el 1° de abril la finalización de la Liga Argentina Femenina sin equipo campeón ni equipos descendidos–, la competición buscará retomar su actividad habitual en esta temporada. Según informó la Federación, habrá dos zonas que conformarán la fase inicial de grupos: el grupo 1 jugará en CABA, desde el 6 hasta el 14 de febrero; mientras que el grupo 2 lo hará en La Plata, desde el 17 hasta el 25 del mismo mes.



Debido a la situación sanitaria, el ­formato sufrió cambios en relación a las pasadas ediciones de la Liga: en una primera instancia habrá 16 equipos divididos en dos grupos. La Zona A estará integrada por Boca, Paraná Rowing Club, Mupol, CEF N° 5 La Rioja, River, Ferro, Náutico Sportivo Avellaneda y Vélez. Todos los partidos se disputarán en CABA, con sedes en Boca y Vélez.

Terminadas las acciones en el primer grupo, comenzarán las participaciones en la Zona B, la cual se jugará en nuestra ciudad y participarán Club Banco Provincia, Gimnasia, Estudiantes, San Lorenzo, Atenas de Córdoba, Club Argentina Andalgalá –selección juvenil–, Douglas Haig y Tucumán de Gimnasia. Las sedes serán el Polideportivo Víctor Nethol de Gimnasia, el Club Banco Provincia de City Bell, y el polideportivo Uno de Estudiantes.



De esta manera, se definirán las ubicaciones de los 16 equipos en las cuatro zonas de la segunda etapa, que se disputará en Córdoba, Pergamino, Rosario y Entre Ríos.

El clásico quedó en manos de Las Lobas

Gimnasia y Estudiantes continúan con la intensa pretemporada pensando en el comienzo de la Liga Femenina en el mes de febrero. En este caso, se enfrentaron en el polideportivo de calle 4 y el clásico quedó en poder de Las Lobas con un contudente 3-0.



Los parciales fueron 25-17, 25-13 y 25-20, dejando en evidencia la clara supremacía por parte del conjunto Mens Sana. A modo de complementación y aprovechando el encuentro, se disputaron dos sets más.

Unión Vecinal se bajó del Federal

El parquet de Unión es uno de los escenarios con mayor cantidad de partidos disputados en la historia del Torneo Federal. Allí hizo de local el Pincha en la primera edición (2011/12) y desde la siguiente el Amarillo, tras conseguir el ascenso ganando por segunda vez el Provincial de Clubes. Desde entonces, los dos elencos de la ciudad tuvieron asistencia perfecta hasta hoy. El club de calle 9 no será parte de la tercera categoría en la próxima edición, cuyo inicio se anuncia para febrero.

El torneo no tendrá descensos y sí otorgará un ascenso a la Liga Argentina, aunque todavía es una incógnita cómo se va a disputar. Hoy por hoy hay 80 clubes preinscriptos de todo el país, aunque de ese listado habría que restar a Estudiantes de Tucumán y Lanús, si es que finalmente compran la plaza en la categoría superior. Y entre los 78 restantes están Boca, Obras y Oberá Tenis Club, que participarán con sus planteles de Liga de Desarrollo y, por ende, no estarán en la carrera por ascender.