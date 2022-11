Fórmula 1: se corre el Sprint en el GP de Brasil

La máxima atracción de la jornada llega al circuito de Sao Pablo con la carrera de Sprint del Gran Premio de Brasil del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022.

La carrera tendrá lugar desde las 16 de Argentina y será televisada por Star+ y Fox Sports. Ayer, el piloto danés Kevin Magnussen, de Haas, dio el batacazo y logró la pole position en la penúltima fecha de la Fórmula 1. Así consiguió ganar su primera clasificación tras disputar 139 Gran Premios en su carrera.

Luego de la victoria, Magnussen expresó: “No sé qué decir. El equipo me ha sacado en el momento adecuado. Éramos los primeros en el pit lane y he hecho una vuelta bastante decente que me ha dado la pole. Es increíble”.