Fórmula 1: Verstappen sumó un nuevo triunfo en Silverstone y se acerca al tricampeonato

Max Verstappen no tiene contra: no importa si su largada no es perfecta o si los neumáticos que le colocan no lo hacen sentir cómodo. El neerlandés siempre gana. Por eso en el Gran Premio de Gran Bretaña volvió a subirse a lo más alto del podio, acumuló su sexta victoria consecutiva de la temporada de Fórmula 1 y le permitió a Red Bull alcanzar el récord que tenía McLaren de 1988, con 11 éxitos en cadena.

Es tan dominante lo de “Mad Max” que ya no sorprende a nadie. Así, toda la atención quedó en Lando Norris que con McLaren logró el primer podio de la temporada, mantuvo su ritmo en toda la prueba y ofreció un gran espectáculo con Lewis Hamilton, que culminó tercero con su Mercedes.

A pesar de tener una largada complicada, en la cual Lando Norris aprovechó y tomó la primera posición de la carrera, Verstappen tardó menos de 10 vueltas para volver a ocupar el liderato de la competencia.

Sin mayores problemas, el neerlandés cruzó la bandera a cuadros con una amplia diferencia ante sus principales perseguidores. Asimismo, en el podio lo acompañaron Norris y Lewis Hamilton.

El piloto de McLaren tuvo un gran potencial durante todo el fin de semana y logró cerrarlo con broche de oro en la final. Gracias a este resultado, la escudería consiguió su podio número 400 en la máxima categoría.

Cabe destacar que Ferrari llamó la atención por su flojo desempeño ya que sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz finalizaron noveno y décimo respectivamente. A su vez, un incidente afectó parte de la competencia ya que Kevin Magnussen (Haas) tuvo un desperfecto y se le incendió el monoplaza, por lo que el auto de seguridad frenó la pelea desde la vuelta 30 a la 39.

Con esta victoria, Max Verstappen aumenta su diferencia en el campeonato y ahora acumula 255 puntos, con lo que deja muy atrás a su compañero Checo Pérez que suma 156, después de una carrera en la que largó desde la posición 15 y logró escalar hasta la sexta ubicación. La próxima estación de la Fórmula 1 será en Hungría. El Gran Premio en el trazado de Hungaroring se disputará el 23 de julio próximo.