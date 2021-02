Franchi: “San Carlos es un desafío hermoso”

En las últimas horas, el plantel de la institución de Berisso regresó a los entrenamientos luego de varias semanas de vacaciones, tras la participación en la Zona Campeonato y poder jugar al menos una instancia del Reducido del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana. El Clásico tuvo la chance de entrevistar al flamante DT, de tan solo 39 años, que contó sus sensaciones en este comienzo de ciclo.



En charla con este diario, el entrenador Laureano Franchi manifestó: “Estoy contento, hace pocos días de esto y tuve que hacer muchas cosas, no pude disfrutar, ya voy a tener tiempo para relajar. Hay que preparar un partido en 15 días por Copa Argentina con un rival muy difícil”.



Además, agregó: “Es todo un desafío, somos un cuerpo técnico joven, tenemos que competir en 15 días y a la semana arranca el torneo. Tenemos que encontrar el punto justo y es muy fino”.

¿Cómo fue el arranque?



En cuanto al primer día de trabajos, el DT dio una charla al grupo de jugadores y presentó a su cuerpo técnico, quien estará integrado por Leandro Rodríguez como ayudante de campo, con Juan Manuel Canale y Lautaro Pettigrossi como preparadores físicos, Nicolás Toschi como entrenador de arqueros, Ezequiel Boccadelli como video analista y por último, Agustín Balducci como nutricionista.



Siguiendo con sus palabras, Franchi deslizó: “Empezamos a trabajar en la Reserva el año pasado, hicimos una buena captación, competimos con equipos de Primera y justo nos agarró la pandemia, estuvimos ocho meses parados, pero el club se portó muy bien, hay que sacarse el sombrero”. Y añadió: “Hay material en las inferiores, pero arrancaron 30 jugadores, mi idea para trabajar cómodo es tener dos jugadores por puesto y cuatro juveniles, uno por línea. Al tener más futbolistas quiere decir que todos hacen menos”.



Las ausencias de la primera práctica fueron las de Nicolás Tauber y Alexis Alegre, que todavía no definieron su futuro, tampoco estuvo Manuel Molina, que estaba de viaje. Por su parte, Samuel Portillo debió realizar trámites personales e Ignacio Oroná se encuentra transitando la recuperación debido a una operación ligamentaria.



Por último, el técnico señaló que “San Carlos es un desafío hermoso, no siento una presión, hay que dar pasitos cortos, y hay muy pocos que tienen gloria y que salen campeones. Hay que dejar un buen recuerdo”.



“La gente puede esperar un equipo trabajado, es un cuerpo técnico que se va a brindar al 100 por 100, queremos un equipo que entienda los momentos del partido y darle herramientas al jugador para solucionar el problema que se presenta en cada momento. Eso no asegura nada, pero entiendo que eso nos va a dar un norte”, completó.