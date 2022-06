Ganó Gimnasia de local contra Patronato 2 a 0

Después de la igualdad en el estadio Uno el domingo pasado donde debutó frente a Estudiantes, el Tripero jjugó su primer encuentro de local en esta Liga Profesional. Por la segunda fecha recibirá a Patronato que empezó las 16:30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Con el objetivo de conseguir la primera victoria y comenzar esta primera parte del torneo con el pie derecho, el elenco comandado por Néstor Gorosito quiere regalarle una alegría a su gente.

En esta segunda parte del año Gimnasia buscará conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, donde actualmente está ubicado en la tabla anual. Por esa razón, sabe que en estos encuentros contra equipos que no llegan de la mejor manera o se encuentran en la zona baja de la tabla de promedios está obligado a sumar de a tres. En ese sentido, Gorosito pondrá lo mejor que tiene a disposición en medio de un mercado de pases que no tiene altas por el momento, pero sí tres salidas a préstamo.

Respecto al equipo, Pipo repetirá el mismo 11 que viene de empatar contra el Pincha en el debut ya que Guillermo Enrique tiene alguna dificultad física que surgió en el entrenamiento de ayer y ni siquiera estará en el banco de suplentes, mientras que también podrá utilizar a Johan Carbonero debido a que la negociación con Racing está parada. Así, Manuel Insaurralde seguirá en el lateral derecho y Carbonero será el volante por izquierda siendo una pieza vital para el Mens Sana.

Por el lado del Patrón, Facundo Sava tiene una baja de último momento que es muy sensible para el conjunto de Paraná, que está demasiado complicado con los promedios de cara a fin de año. Esto sucede porque el goleador Jonathan Herrera, que marcó de penal para empatar con Vélez en la primera jornada, tiene una contractura en el aductor izquierdo y no viajó a La Plata en el día de ayer. Así es probable que el Colo pruebe una línea de 5 defensores cambiando el esquema con el ingreso de Francisco Álvarez.

Hay Tanque para rato

En la tarde de ayer, Nicolás Contín estampó la firma y renovó contrato con el Basurero hasta diciembre de 2023.

El Patrón, el peor equipo del 2022

Los Rojinegros están últimos en la tabla de promedios a 13 puntos de salir, como así también en 15 partidos del año solo sumó 11 unidades.

Las dos versiones sobre Carbonero

Como anticipó el diario Hoy en la edición de ayer, las declaraciones de Tulio Mario Castillón, quien es el presidente de Once Caldas, llamaron la atención en La Plata. Esto se debe a que el mandamás blanco admitió que Gimnasia fue perdiendo porcentaje del pase de Johan Carbonero al no pagar diferentes cuotas en plazos determinados y que si desde calle 4 no pagan el millón y medio de dólares que debe, el mediocampista podría volver al elenco colombiano.

A pesar de esta versión, desde el Lobo admiten que es verdad el plazo del 5 de julio para pagar el 1.500.000 que se le debe a los de Manzanares, pero que de ninguna manera se perdió un 20% de pase por lo que todo seguiría 70% para Gimnasia y 30% para Once Caldas.

Sin los papeles oficiales, son dos versiones completamente diferentes donde a fin de cuentas se verá qué pasa de aquí hasta el mes que viene, como así también saldrá a la luz la verdad si finalmente Racing compra a Carbonero. Estas negociaciones están en un impasse desde hace dos días, pero la idea del Tripero es vender el 50% del colombiano y quedarse el resto para una futura venta, aunque desde Colombia comentan que el 20% es suyo.

Desenlace

Partido de muchas faltas de ambos lados y trabado hasta que Carbonero meta un golazo para abrir el marcador a los 26 minutos del primer tiempo. En busca de más, Gimnasia salió a buscar el partido y lo consiguió tras un penal cobrado por VAR. Tarragona convirtió tranquilo el segundo gol de la noche y le aseguró la victoria al Lobo.

Patronato dio buena pelea, retuvo mucho la pelota y llegó al arco tripero reiteradas veces pero no pudo con la defensa y no convirtió ningún gol. El equipo de Gorosito encontró múltiples oportunidades de las cuales aprovechó 2 para quedarse con la victoria de local.