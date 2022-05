Ganó Gimnasia y pasa a 16avos de final

Después de una semana de vacaciones y otra de pretemporada, el Lobo volverá al ruedo oficial esta tarde a partir de las 17:10, cuando se enfrente a Liniers en el estadio Ciudad de Caseros por los 32vos de Copa Argentina en lo que será el debut en esta edición para los dos equipos.

Con las dos parcialidades en el escenario, tras las idas y vueltas respecto al público (ver aparte), los hinchas Triperos podrán estar presente en esta vuelta a la competencia.

Respecto al equipo, Néstor Gorosito no tiene dudas y como viene adelantando diario Hoy jugará el mismo 11 que terminó la Copa de la Liga Profesional frente a Newell’s. Por lo tanto, la formación titular no sufrirá modificaciones pero sí la lista de convocados ya que volvió Matías Melluso a la nómina, mientras que Germán Guiffrey y Francisco Gerometta quedaron fuera de la misma. El defensor zurdo está próximo a conseguir equipo tras no ser tenido en cuenta por el técnico, mientras que el ex-Unión está en la lista de prescindibles aunque seguiría hasta diciembre donde se vence el contrato.

En cuanto al equipo de la Primera C, repetirá el mismo equipo que viene de ganar el fin de semana frente a San Martín de Burzaco, donde volvió a la victoria y a subir algunos escalones para no perderle pisada a los punteros. El conjunto de César Monasterio buscará avanzar de fase por primera vez en su historia, ya que es la segunda participación en el certamen.

Un primer tiempo bastante peleado, con la hinchada del lobo y el equipo de gimnasia dándolo todo y un Liniers muy enojado por el arbitraje, tanto plantel como hinchas. Ya el clima en la cancha de Caseros estaba caldeado, el partido empezó tarde por que el enfrentamiento entre - y - terminó en penales, lo que prolongó su transmisión televisiva. Varias faltas no marcadas, un gol de Tarragona a los 21 minutos e incidentes fuera del estadio que frenaron el partido un momento. Un final de Primer Tiempo complicado para Liniers con una falta que terminó en amarilla para uno de sus jugadores y discusiones con el árbitro al final del PT que culminó en amarilla para otro jugador de la topadora del oeste.

El Segundo Tiempo arrancó sin cambios en la formación de ambos equipos. Si el PT fue peleado, el segundo fue aún más intenso. Sin miedo a la falta tanto el lobo como la topadora lo dejaron todo. Tan temerario fue Liniers que incluso el entrenador del equipo fue amonestado y echado del partido por dichos contra el arbitraje. Hubo un fuertísimo choque al buscar un despeje de cabeza que culminó en un tiro libre muy cerca del área para el equipo del oeste. Un jugador de Gimnasia terminó muy afectado por el choque de cabezas que le generó un gran chichón muy visible, a los minutos tuvo que retirarse del partido.

Con un inicio de enfrentamiento muy bueno de parte del equipo platense, el resto de su desempeño fue bajando durante el ST. Liniers estuvo a la altura del enfrentamiento contra el lobo incluso cuando no le quedaba aire durante el final del partido. A la topadora no le alcanzó para darlo vuelta y al lobo no le dio para asegurar el partido antes del final.

Así Gimnasia pasa a los 16avos de final y jugará contra Flandria en la siguiente fase.