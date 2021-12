Gimnasia buscará clasificar a la Sudamericana con una baja confirmada

Gimnasia se jugará la última ficha para ingresar a la Sudamerican este sábado, cuando visite a Patronato a partir de las 17. El Lobo necesita ganar y esperar que no lo hagan Racing, Rosario Central o Unión, quienes pese a que tienen 50 puntos al igual que el equipo de Gorosito, tienen mejor diferencia de gol.

Con el objetivo claro en lo que será su último partido del año, se confirmó que Francisco Gerometta no jugará el encuentro y no viajó a Paraná, producto de una lesión muscular en el posterior. Si no hay inconvenientes, en su lugar jugaría el juvenil Bruno Palazzo.

Después serían los mismos jugadores que empataron el histórico clásico ante Estudiantes. De esta forma, el Lobo iría con: Rodrigo Rey; Bruno Palazzo, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Nicolás Colazo; Brhian Alemán, Emanuel Cecchini, Manuel Insaurralde; Pulga Rodríguez, Eric Ramírez y Johan Carbonero.