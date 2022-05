Gimnasia derrotó a Liniers y pasó a 16avos de final

Gimnasia avanzó a 16 avos de final. En Caseros, el Lobo derrotó 1-0 a Liniers gracias al gol de Cristian Tarragona. Sin sobrarle nada, el equipo de Gorosito cumplió en su vuelta a la actividad y cumplió el objetivo de meterse en la próxima ronda.

Un primer tiempo bastante peleado, con la hinchada del lobo y el equipo de gimnasia dándolo todo y un Liniers muy enojado por el arbitraje, tanto plantel como hinchas. Ya el clima en la cancha de Caseros estaba caldeado, el partido empezó tarde por que el enfrentamiento entre - y - terminó en penales, lo que prolongó su transmisión televisiva. Varias faltas no marcadas, un gol de Tarragona a los 21 minutos e incidentes fuera del estadio que frenaron el partido un momento. Un final de Primer Tiempo complicado para Liniers con una falta que terminó en amarilla para uno de sus jugadores y discusiones con el árbitro al final del PT que culminó en amarilla para otro jugador de la topadora del oeste.

El Segundo Tiempo arrancó sin cambios en la formación de ambos equipos. Si el PT fue peleado, el segundo fue aún más intenso. Sin miedo a la falta tanto el Lobo como la topadora lo dejaron todo. Tan temerario fue Liniers que incluso el entrenador del equipo fue amonestado y echado del partido por dichos contra el arbitraje. Hubo un fuertísimo choque al buscar un despeje de cabeza que culminó en un tiro libre muy cerca del área para el equipo del oeste. Un jugador de Gimnasia terminó muy afectado por el choque de cabezas que le generó un gran chichón muy visible, a los minutos tuvo que retirarse del partido.

Con un inicio de enfrentamiento muy bueno de parte del equipo platense, el resto de su desempeño fue bajando durante el ST. Liniers estuvo a la altura del enfrentamiento contra el lobo incluso cuando no le quedaba aire durante el final del partido. A la topadora no le alcanzó para darlo vuelta y al lobo no le dio para asegurar el partido antes del final. Así Gimnasia pasa a los 16avos de final y jugará contra Flandria en la siguiente fase.







Síntesis

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Nicolás Colazo; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

Liniers: Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Nicolás De Vito, Santiago Formichelli y Víctor López; Santiago Palacio; Joel Torres, Federico Chacón, Mateo Gridel y Agustín Occhiato; y Franco Méndez. DT: César Monasterio.

Goles: 22´ Tarragona (Gim)

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: José Carreras.