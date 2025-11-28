Gimnasia mete tercera y apunta de lleno al duelo con Barracas

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata afrontará en la jornada de este viernes el tercer trabajo en campo de la semana, luego de la gran victoria contra Unión de Santa Fe y en la antesala de lo que será la visita a la cancha de Barracas Central, historia que se dará el lunes a las 17.00 en el recinto que lleva el nombre de Claudio Tapia.

A la medianoche del miércoles se conoció que el árbitro del encuentro será Hernán Mastrángelo, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo Gualtieri, al tiempo que Pablo Gimenez será el cuarto hombre. En el Var estará Jorge Baliño y en el Avar dirá presente Diego Romero.

Para enfrentar al Guapo, el cuerpo técnico comandado por Fernando Zaniratto tiene la certeza de que puede contar con todos los futbolistas que afrontaron el duelo en el 15 de Abril, ya que no hubo sanciones disciplinarias, como tampoco hubo ningún jugador con alguna lesión muscular.

De esta manera, el entrenador podría plantar el campo el mismo once inicial que afrontó el choque con el Tatengue, aunque habrá que ver si entienden que hay que hacer algún cambio táctico debido a que enfrente hay un rival distinto, que se hace muy fuerte en base al orden y al juego físico, aprovechando también que tienen ciertas licencias con el arbitraje.

Así las cosas, el DT le volvería a dar la confianza en el arco a Nelson Insfrán, que no estuvo del todo seguro en la victoria contra los de Leonardo Madelón, principalmente al no salir a cortar centros y el juego con los pies. Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón son una fija en el fondo.

La dupla de contención compuesta entre Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto es uno de los grandes pilares del equipo, al tiempo que Alejandro Piedrahita y Manuel Panaro tuvieron una gran actuación como volantes por banda, al punto tal de que fueron determinantes en el primer gol frente a Unión.

Bautista Merlini flotando por detrás de Marcelo Torres son una garantía para generar peligro, por lo que el Lobo tiene argumentos suficientes para volver a repetir la confianza con Barracas, pero habrá que esperar a los ensayos de este viernes y sábado en Estancia Chica, claves para ver si hay modificaciones o no en la alineación titular.