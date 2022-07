Gimnasia no pudo con River y perdió 1 a 0

Después del empate contra Colón el sábado pasado, el Lobo tuvo una dificil prueba contra River en el estadio Antonio Vespucio Liberti con el arbitraje de Yael Falcón Pérez para cerrar el telón de la jornada 9. El Albiazul sumó uno de los últimos 6 puntos pero sigue en la pelea del inicio de la Liga Profesional y también por los puestos de Copa Libertadores en la anual. Pero en estas últimas dos fechas se le sumaron varios competidores que pisan fuerte, especialmente en la tabla de la liga por lo que sabe que deberá sumar de visitante.

En un estadio complicado donde Gimnasia no gana desde el 2005, buscó revertir la última visita allí donde los de Néstor Gorosito cayeron por 4-0 a principios de este año y por eso mismo el entrenador preparó dos modificaciones para esta noche. Como venía adelantando El Clásico, Nicolás Colazo y Emanuel Cecchini ingresarán por Matías Melluso y Manuel Insaurralde con la intención de reemplazar al lateral lesionado, luego de poblar el mediocampo con el ex-Banfield y cortar los circuitos de juego de los locales.

Por el lado del Millonario, Marcelo Gallardo tuvo el regreso de David Martínez, que se perdió el último encuentro por un problema familiar, y reemplazó a Javier Pinola, mientras que Rodrigo Aliendro, que cumplió la fecha de suspensión, se metiór en el equipo por Esequiel Barco. Por último, Paulo Díaz será esperado hasta último momento por la sinovitis que tiene en la cadera y de lo contrario seguirá Jonatan Maidana.

En el Tripero estuvo por primera vez en el banco el juvenil Matías Bazzi, mientras que en la Banda hicieron lo propio Miguel Borja y Pablo Solari que se sumaron en este mercado de pases.

Formaciones:

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Nicolás Colazo; Brahian Alemán, Agustín Cardozo, Emanuel Cecchini y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano, DT: Néstor Gorosito.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, David Marínez y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Martín Palavecino, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

El Partido:

Reñido primer tiempo en el Monumental, Gimnasia podía controlar a River que sostuvo más tiempo la pelota. Los Millonarios supieron llegar más al arco contrario, pero el Lobo fue más preciso cuando alcanzó el arco rival. Parecía que llegaba el descanso sin goles cuando Gimnasia se descuidó y se le escapó River, Lucas Beltrán convirtió a los 43 del Primer Tiempo.

River controló mejor el juego en el Segundo Tiempo que en el primero. A Gimnasia le costó más llegar, aun así la ventaja no era mucha. Reiteradas veces peligró el arco tripero, que evitó los goles con buena defensa y desempeño de Rey. A los 27 minutos del ST ocurrió el esperado ingreso de Borja. A pesar de no bajar los brazos, Gimnasia prácticamente no pasó de la mitad de cancha el resto del partido. Presionando con la pelota, River lo ganó 1 a 0, victoria millonaria en el partido número 400 de Gallardo como DT del equipo.