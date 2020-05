Gimnasia: recorte del plantel y tope salarial para los jugadores a partir de junio

Gimnasia tomó una decisión: priorizar la parte económica, sabiendo que se cumplió el objetivo de quedarse en primera división. En tal sentido, fuentes oficiales del club reconocieron que a partir del mes que viene se fijará un tope salarial a los jugadores, y la intención es que en la segunda mitad del año no haya contratos que superen los 300.000 pesos mensuales.

Esa cifra es la que se fijó pagar en la actualidad, ya que con la falta de recaudación por las medidas preventivas y obligatorias que provocó la pandemia, desde el Lobo no han podido pagar más de ese monto para ningún integrante del plantel profesional, pero no así para el cuerpo técnico que encabeza Diego Armando Maradona.

A todo esto, se le suma una reducción del 50 por ciento a los contratos de los referentes, mucho de los cuales habían cobrado por adelantado cuando llegaron en el mes de enero con el propósito de hacer una buena campaña que dejara al Lobo en Primera división como finalmente terminó ocurriendo.

La medida afectará principalmente a Lucas Barrios, Paolo Goltz y Jorge Broun, quienes tendrán la potestad de aceptar, o no, este ofrecimiento para seguir en el club o buscar nuevos horizontes en este presente complejo para todas las instituciones del mundo.

Además, se confirmó que no se renovarán los contratos de Jesús Vargas y Claudio Spinelli, y la dirigencia no está en condiciones de mejorarle la oferta a Manuel Guanini, quien también se podría terminar alejando de la institución. Este último había sido uno de los pedidos del cuerpo técnico, ya que el puesto de segundo marcador central no está asegurado, debido a que Maradona probó con Coronel, Guiffrey y hasta el propio Guanini, quien incluso supo hasta jugar de marcador lateral.

Todas estas decisiones están siendo monitoreadas por el entorno del cuerpo técnico de Maradona, desde donde también se espera poder generar un encuentro formal con el presidente Gabriel Pellegrino para definir las garantías deportivas y económicas, y seguir adelante con el proyecto deportivo en la segunda mitad del año.

Otro de los jugadores que aún no definió su futuro y que por su trayectoria la dirigencia no podrá descuidar es la de Lucas Licht.