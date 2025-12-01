Gimnasia visita a Barracas en busca de una semifinal “clásica”

De pelear por la permanencia a soñar con una semifinal. En el medio, una Asamblea General de la que habló el país y unas elecciones históricas con Carlos Anacleto como ganador. Así de cambiante fue el último mes para los hinchas de Gimnasia. Por los cuartos de final del Torneo Clausura, el Lobo visita a Barracas Central desde las 17:00 horas con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del certamen. Del mismo lado del cuadro ya espera Estudiantes, por lo que podría darse un clásico platense en instancia de “mata-mata”. El árbitro será Hernán Mastrángelo y en caso de empate en los 90 minutos habrá alargue y de ser necesario penales.

La gran novedad en la lista de convocados es la baja de Alejandro Piedrahíta. El colombiano, que venía con algunos inconvenientes físicos, fue titular y figura contra Unión en Santa Fe pero luego fue reemplazado por Jere Merlo. Una contractura en el isquiotibial lo dejó afuera del duelo ante el “Guapo”.

La otra novedad de la lista es la presencia del goleador de la Reserva, Jorge De Asís, quien viene de marcarle un triplete a Argentinos para dejar al Lobo en la final.

El técnico tripero lo citó para ir al banco con Barracas y dos días después jugará la definición del Torneo Proyección ante Boca en la cancha de Banfield. El “Tanque” de Concordia buscará que sea una semana soñada.

Por su parte, el elenco dirigido por el “Gallego” Insúa se clasificó a esta instancia luego de derrotar 1-0 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza gracias al gol de Nicolás Blandi en tiempo extra, a cinco minutos de que termine el alargue. En la fase regular, Barracas finalizó sexto en la Zona A con 23 unidades y por eso jugó los octavos de final como visitante.