Go Chrome Go viene haciendo serie y hoy va por el quinto impacto al hilo

Cuarta función del mes de julio en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, con un interesante programa de doce actos entre las 14 y las 19.30. El momento culminante de la reunión será el tradicional Clásico 9 de Julio-Día de la Independencia (G. III-1.600 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más, a peso por edad, un cotejo sobre la milla que promete emoción desde la suelta hasta la raya. Ocupará el sexto turno de la programación, con un premio de $1.694.000 al ganador.

Del listado de siete competidores, se destaca claramente la candidatura de Go Chrome Go, que a fuerza de triunfos –cuatro en línea– se ha tornado prácticamente imbatible en la media distancia. Precisamente viene de concretar el séptimo triunfo de su campaña, cinco de ellos de corte clásico, lo cual lo hace “más” candidato. No obstante ello, defenderá nuestro voto contra rivales que no se la harán fácil como El de Nabta

–agrandado a fuerza de victorias–, también de Largo Man, que viene en ascenso, y de otros como Endozing y Sean Halo. Se viene un carrerón…

¡Hagan juego, señores y señoras!

1° Carrera - BAMBELLO (2009) - Distancia: 1.000 metros

0L 5L 0L 6L 1 SANTINO BANDINI zn 5 57 XX

5L 6L 6L 8L 2 HOMBRE DE LEY z 5 57 ARIAS DANIEL E.

7P 7S 8L 8P 3 EL ESCONDIDO z 6 55 GIORGIS ABEL L. J.

7P 5P 0P 0L 4 KOWBOY RIG a 5 57 BANEGAS KEVIN

5L 2L 5L 5L 5 QUE AMBICIOSO a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 6 GALAN DE ALTAMIRA a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 0L 0L 0S 7 FANTASTIC AMIGO z 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

4L 8 ZENGA a 5 57 PINTOS JUAN I.-4

4L 6L 6L 0L 9 SEATTLE HOPE zd 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

2° Carrera - KEWELL (2014) - Distancia: 1.000 metros

1L 8L 2d 2L 1 SOY DON FELIX z 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4P 9L 8P 2P 2 INFORMATE SOLE (H) a 7 55 VILLAGRA RAUL E.

3L 2P 2P 1L 3 CHICO ISLAND z 6 57 AGUIRRE WALTER A.

6S 2S 1S 6S 4 ISOLO TUNNING a 6 57 BANEGAS KEVIN

7L 1L 8L 6L 5 LOGIN z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 0P 5L 7L 6 HORSE KEY z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.

7L 5L 6L 9L 7 CRETINO Y EXPRESIVOz 6 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

5L 4P 5P 4L 8 TINTO DEMOLEDOR a 7 57 SINIANI EMILIANO F.

3° Carrera -MAIPO TOP (2015) - Distancia: 1.700 metros

6L 7P 1L 2L 1 TRENZA DE FUEGO z 5 57 BORDA GONZALO D.

3L 3L 1P 4L 2 PRINCESS MAJESTIC a 5 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

0L 0L 0L 5P 3 ALAITASUNA z 5 54 LENCINAS DARIO E.-3

7S 5R 4S 8S 4 SUPER DAKOTA z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

4L 6S 3L 5L 5 TERRA ETERNA a 6 55 RIVAROLA JUAN C.

6S 8S 2L 0L 6 OSINAGA z 6 55 SINIANI EMILIANO F.

0L 8L 6L 0L 7 LIPPEE z 8 55 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

4° Carrera - BAMBELLO (2009) (2º TURNO) - Distancia: 1.000 metros

2L 2L 8P 3L 1 QUE VUELTERO z 5 57 ROMAY ABEL I.

9S 2S 4S 7S 2 ESCORE KING z 5 57 BANEGAS KEVIN

8S 7S 9T 8Z 3 CUMPLEAÑERO CAT zn 6 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

6Z 7Z 6Z 0L 4 MANDATO COSMICO t 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

5d 5d 0L 5 PRINCIPE DEL SUR a 6 55 CHAVES URBANO J.-3

4P 6P 6P 0P 6 ELECTO t 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0P 0L 0L 7 EL SHY PONDERADO z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

3L 9L 5L 5L 8 VALE DECIR MATURI z 6 55 SINIANI EMILIANO F.

0S 8P 7L 0L 9 UNNMONEY z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

5° Carrera - MAD SPEED (2012) - Distancia: 2.000 metros

7L 4L 6L 8L 1 MORMONT z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0S 2L 5L 4L 2 HAES z 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

8L 6L 9L 0L 3 EL DIABLO MORO a 4 57 VILLAGRA RAUL E.

7S 8S 4 HONOUR REAL z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

4P 5S 4S 4S 5 INTENSE SOUND z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 0L 0L 0L 6 FANTASY DREAMER t 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

3L 0L 6L 8L 7 EL MUY CELOSO z 5 54 ROMAN JULIAN A.-3

7L 2L 3S 6L 8 YOU BE YOU a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

9S 0L 7P 0P 9 TICO TICO zd 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

6° Carrera - CLáSICO 9 DE JULIO - DíA DE LA INDEPENDENCIA (G3) - Distancia: 1.600 metros

1L 7S 1L 2L 1 SEAN HALO z 6 60 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 2L 1L 2L 2 LARGO MAN z 4 58½ BORDA GONZALO D.

1L 4L 1L 1L 3 EL DE NABTA z 4 58½ AGUIRRE WALTER A.

6L 2L 5P 3L 4 ROCK YOU z 6 60 SAEZ GASTON G.

0L 1L 7P 5 SAY MUCH a 4 58½ XX

1L 1L 1L 1L 6 GO CHROME GO a 5 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

5S 1L 1S 6S 7 ENDOZING z 4 58½ VALLE MARTIN J.

7° Carrera - DON EMPEÑO (2022) - Distancia: 1.000 metros

6L 7L 3L 1L 1 IN HONOR z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 5L 2L 3L 2 BELLA GALANA z 3 56 ASERITO RODRIGUEZ M.

6S 6P 7L 5L 3 ALARIS LANE z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

2S 5S 1S 0S 4 DO RE MI z 3 56 NORIEGA JUAN C.

4L 8L 1L 0L 5 GRAN ARRABALERA a 3 56 LOPEZ MARIANO J.

0P 4L 1L 6 ANCHORWOMAN z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4P 2P 1P 7P 7 REBELDE CHUCK z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.

8L 5L 7L 1L 8 ALMAZORA z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

3S 1L 5L 2L 9 LONG ALLIANCE z 3 56 MOREYRA WILSON R.

2L 2L 5L 1L 10 LADY PIRATA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

8° Carrera - CAFRUNE (2010-2011) - Distancia: 1.000 metros

6L 7L 4L 5L 1 LA RISKY z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

9L 6L 8L 2 GENOA VELVET z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 3 CREME ROUGE z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

9L 4 HERMOSA ESPERANZAz 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

4L 9L 0L 5 LA GAYOLITA a 4 57 GARCIA WALTER L.-4

6L 8L 0L 0L 6 FOREVER FASTER t 4 57 PINTOS JUAN I.-4

5L 0L 8L 7L 7 REE JUSTA z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

0S 8 PIMIENTA SCAT z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 2L 6L 4L 9 FELICITAS KEY z 4 57 MOREYRA WILSON R.

Debuta 10 MUCURA JOHAN a 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

0P 0L 8L 0L 11 SUPER KISS z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 12 WHITE LIES z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 13 LOVELY HEART z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

9° Carrera - EMERGING TALENT (2018) - Distancia: 1.200 metros

2L 6S 5L 1L 1 UNICA CAUSA a 4 57 CARRIZO PABLO D.

7L 2L 1L 2L 2 RE STAR z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9P 1L 4L 6L 3 BARBIE CHUCK z 4 57 BORDA GONZALO D.

8L 6L 0L 0L 4 SUPER DISTINTA z 4 57 GARCIA ROLANDO L.-4

3L 3L 8S 2L 5 SUPER GIA TOP z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1P 4P 2L 7S 6 NUEVA ESTRATEGIA a 4 57 PEREYRA WILLIAM

5P 4P 7P 1L 7 LA PURRINGA z 4 57 BANEGAS KEVIN

2L 1L 6L 0L 8 WHITE RATE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

10° Carrera - fURIOUS KEY (2013) - Distancia: 1.200 metros

3S 3S 2S 3S 1 LA GRAND PARADE z 6 57 BORDA GONZALO D.

7L 8L 5L 4L 2 CORSA CLARITA zd 8 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

1L 7S 7S 2S 3 AGUELLA zd 6 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

5L 0L 1L 5L 4 DARRAKELA a 7 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5P 7P 4P 1L 5 JOY BENZ a 6 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 5L 5L 7L 6 BOMBITA LETAL a 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 7L 5L 6S 7 VENTISCA DE NIEVE z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

5P 3L 1P 1P 8 TOP TEEN a 7 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

5L 5L 1L 5L 9 BETTY SINGS z 7 54 VALDEZ AGUSTINA B.-4

5S 2S 6S 7S 9a CREME DE CASSIS a 6 57 XX

0L 3L 1L 1L 10 QUALITY DUBAI z 6 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

1L 4S 3P 0S 11 PUPILA BELLA zc 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

11° Carrera TIVOLI PARK (2017) - Distancia: 1.000 metros

1P 1L 8P 6S 1 OKAYA CAP(H) z 5 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 4L 1L 1L 2 FROM CUBA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

3P 1P 4P 5P 3 ABREPUERTAS a 5 57 BRIGAS LUIS D.-2

4P 6P 5S 6L 4 LUNATICO BLUES z 6 55 MENENDEZ FRANCO D.

3L 5P 4L 6L 5 MASTER AUGUSTA (H) z 5 55 ARIAS DANIEL E.

3L 0L 7L 1d 6 DOCTOR PASSION z 5 57 ROMAY ABEL I.

4P 8L 6P 4L 7 WAVE RIMOUT z 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

3S 9L 5L 0S 8 ARKINDA(H) z 5 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

1L 2L 7L 2L 9 SKAPARATE z 5 57 BORDA GONZALO D.

6P 4L 3P 3L 10 QUE PRESUMIDO a 5 57 PERALTA JORGE L.

12° Carrera VAN SMILE (2016) - Distancia: 1.000 metros

2P 8P 5P 7P 1 MUXU JAVIER a 5 57 BRIGAS LUIS D.-2

3L 1L 4P 8L 2 GATO SANTO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

6P 0P 7L 1L 3 ALVAR DO BRAZIL z 5 57 SAEZ GASTON G.

9P 4L 4L 4L 4 JOHAN CAT a 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

9P 3P 3L 3L 5 LUCAS ICY z 6 55 LENCINAS DARIO E.-3

4L 2L 2L 7L 6 EARSHOT z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1P 0P 7 QUIEN TE VE z 5 57 PERALTA JORGE L.

9L 8L 0L 6L 8 PROFESOR FITZ z 6 55 VILLAGRA RAUL E.

4S 1L 9L 3L 9 ATRACTIVO Y LETAL z 5 57 BANEGAS KEVIN

5L 4L 6S 6P 10 PAGAMOS IGUAL z 5 57 CAVALLARO JORGE E.

8L 3L 7L 6L 11 TERRIBLE BOMB z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

5L 9L 8L 9S 12 VERSO REAL a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

2L 3d 6L 7d 13 MY ARMANDO z 6 55 YALET JORGE R.(H)-2

Candidatos para esta tarde

1ra.) 8 – 5 - 1

2da.) 1 – 8 - 4

3ra.) 1 – 2 - 4

4ta.) 1 – 2 – 6

5ta.) 5 – 2 - 8

6ta.) 6 – 3 - 2

7ma.) 2 – 9 - 10

8va.) 9 – 1 - 5 - 13

9na.) 5 – 6 – 2

10a.) 1 - 3 – 8

11a.) 9 – 10 – 3

12a.) 9 – 6 – 5 - 7