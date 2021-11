Gorosito: "A Licht le dijimos que no le podemos asegurar la continuidad"

Foto: Legión Tripera

En conferencia de prensa, Pipo Gorosito habló sobre el presente del equipo y también se refirió a la continuidad de gran parte del plante. Destacó que hay chances de que siga Carbonero, al cuál el club debe comprar: "El presidente me dijo que está todo bastante encaminado respecto a lo que hablamos de las negociaciones".

También se refirió a la continuidad del histórico Lucas Licht, pero en este caso, destacó que aún no está definida su continuidad: "He hablado con el Bochi respecto a su continuidad. Es un tema que tiene que resolver con los dirigentes pero nosotros le hemos dicho que no le podemos asegurar la continuidad el año que viene. Para nosotros juega el que mejor está".

En lo que respecta al equipo, Gorosito señaló que aún no está confirmado, ya que Eric Ramírez presenta molestias: "Eric arrastra un golpe pero se entrenó con normalidad. Vamos a poder contar con Cecchini, que cumplió la fecha de suspensión. Mañana definiremos el equipo".