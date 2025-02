Grave denuncia de discriminación en el club Universitario de La Liga Amateur

Con el inicio de la segunda quincena de febrero, las autoridades de la Liga Amateur Platense comenzaron a evaluar y determinar el futuro del torneo Promocional para este 2025, que vendría a ocupar como una especie de tercer campeonato al que muchos comparan como una “Primera C” de la Liga, después de los torneos de la A y de la B.

Uno de los principales requisitos para mantener la afiliación en la Liga es mantener buenos antecedentes de conducta y dar ejemplos de convivencia con otras instituciones o clubes de la ciudad.

Muy lejos de acoplarse a estas premisas, en los últimos días se conoció un grave echo de discriminación en el club Universitario de Berisso.

El sábado 1° de febrero, en aras de sumar futbolistas, se ordenó una práctica de fútbol un directivo mandó a echar a un jugador que llevó un pantalón con estrellas con el argumento de “cuidar” las formas.

El dirigente en cuestión se llama Martín Rico, principal responsable de que en 2024 se haya desarmado la misma categoría por pelearse con 18 jugadores y quien expuso como argumento que le molestaban las estrellas en el pantalón, cuando en realidad no se había ordenado, avisado o aclarado que no se podía acudir con otra indumentaria que no sea la de la institución o en su defecto la de Gimnasia de La Plata.

Hasta ese día, el 1° de febrero, ningún directivo del club había aclarado o puesto como requisito que para entrenar había que llevar indumentaria de Gimnasia o en su defecto del propio club (Universitario), lo cual hubiese resultado una utopía, ya que se trataba del segundo entrenamiento del año y era por demás prematuro pretender que todos los jugadores hubiesen tenido tiempo y espacio para comprar la ropa de entrenamiento.

Además, tanto Rico como el preparador físico del equipo (un joven profesor de educación física de nombre Iván) aludieron a la necesidad de “cuidar” el predio que supuestamente presta Gimnasia para entrenador, pero contrariamente no les marcaron a los jugadores que llevaron botines con tapones altos para jugar en una cancha de césped sintético que también le pertenece al Lobo, que estaban “dañando” o no “cuidando” el predio.

Por lo ocurrido se elevó una notificación a la Liga Amateur y desde las máximas autoridades de la institución de calle 6 se evaluará el futuro de este club como así también el de otros que están luchando para seguir afiliados y formar parte de los campeonatos regionales como ocurrió con Catela.