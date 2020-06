Guido Carrillo, el objetivo de Boca

A pesar del momento económico por la pandemia del coronavirus, Boca Juniors comienza a pensar en armar su plantel para la próxima temporada, en la cual se establecería un Torneo Adaptación para regular el calendario. El conjunto dirigido por Miguel Russo está en busca de un delantero, para pelear el puesto junto a Ramón Ábila.

Franco Soldano es otro de los jugadores que se encuentra en el plantel Xeneize, pero el atacante podría no continuar en el club ya que se le vence el préstamo y posee una opción de compra de cuatro millones de euros. Por lo tanto, desde la dirección deportiva encabezada por Juan Román Riquelme están interesados en Guido Carrillo, actualmente en Europa.

El exjugador de Estudiantes reconoció semanas atrás el contacto de Boca para convencerlo y hasta afirmó que Román lo llamó para charlar. Pero este miércoles, el delantero sentenció que no le cierra las puertas a volver al fútbol argentino: “Siempre digo que, que te llame Boca, te moviliza en cualquier momento. Después, tomar la decisión, depende de un montón de factores que bueno, no es fácil luego de estar tanto tiempo acá y tener que volver. Pero bueno, hoy en día no le cierro la puerta a nada obviamente. Ni a Boca, ni a Estudiantes. Pero en principio, tengo la idea de tratar de seguir acá, pero el fútbol es tan cambiante que quedás preso de tus propias palabras”, aclaró.

Pero al mismo tiempo, en diálogo con Fox Sports, contó lo que sintió al recibir el llamado de Riquelme: “Que te llame una persona así, que uno lo ha visto jugar desde chico, y que representa tanto para Boca, obviamente que es diferente. Pero Boca, por más que te llame Román o cualquier persona, siempre te va a generar algo fuerte”, puntualizó.

Actualmente, el delantero se encuentra en el Leganés, pero a préstamo desde el Southampton. Todo parece indicar que su intención es seguir en Europa, pero Boca presionará para quedarse con el nueve.