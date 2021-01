Handball: Argentina sufrió, triunfó y se metió en la próxima fase del Mundial

Nunca Los Gladiadores tienen partidos fáciles y menos a este nivel, donde están las mejores selecciones ecuménicas de este deporte.



Ayer no fue la excepción porque en un luchado y sufrido encuentro, que fue de momentos, Argentina supo cerrar mejor el juego de la mano de un inmenso Sebastián Simonet, que tomó el comando del equipo ante la sentida ausencia del “Messi del handball”, que no es otro que su hermano, el Chino.



Era el partido a ganar, por el arrastre de puntos para la próxima etapa, y se logró el objetivo.



Analizar cómo se lo obtuvo quedará para el cuerpo técnico encabezado por el español Manolo Cadenas. El cierre de la participación en la zona será ante nada más y nada menos que la “campeonísima” Dinamarca y habrá que ver si se “levanta el pie del acelerador” pensando en lo que vendrá o si sale a tratar de hacerle partido a los nórdicos. Eso será mañana a las 16.30, pero forma parte de otra historia.



Esta segunda presentación de los Gladiadores tuvo un comienzo parejo, de aciertos y errores compartidos, pero siempre con una luz de ventaja para nuestra Selección.



Baréin, como se esperaba, planteó una dura defensa con infracciones constantes, lo que valió cinco salidas de sus jugadores por dos minutos. Así culminó la primera etapa 12 a 10 a favor del equipo nacional.



En la segunda parte, Baréin salió a quemar las naves y en un momento de confusión de los Gladiadores, no solo a los 10 minutos llegó a igualar en 15 tantos, sino que en la mitad de la etapa pasó al frente por primera vez en el partido. Llegó hasta el 19 a 17 y ahí reaccionó Argentina.



Entraron a los 10 minutos finales igualados en 20 tantos, coincidiendo con el ingreso de Juan Bar a defender la valla y vaya si lo hizo bien porque fue fundamental para que Baréin hiciera un solo gol.



En el minuto 57, Argentina pasó al frente 22 a 21 y de allí al último pitazo estiró la diferencia, hasta el 24 a 21 final.



De esta manera, el equipo nacional, que venía de superar a Congo, se aseguró un lugar en la próxima instancia del primer Mundial que se está jugando en el medio de la pandemia y mañana a la tarde tendrá una verdadera final anticipada ante Dinamarca, el último campeón olímpico, para definir a dónde está parado de cara a la definición del certamen que se sigue disputando en Egipto.



En el otro partido de la misma zona, precisamente la poderosa Dinamarca aplastó a Congo 39 a 19 y es líder del Grupo D.

Jugador argentino, cerca de perder la audición

Diego Simonet, el hermano de Sebastián Simonet, padeció una verdadera pesadilla en las horas previas al partido contra Beréin, ya que convivió con un zumbido en la cabeza producto de una perforación de tímpano debido a un duro golpe que sufrió en el choque contra la República del Congo.



El “Chino” Simonet estuvo en observación, sufrió muchos dolores y el cuadro clínico de su audición es delicado.



La noticia golpeó en la parte anímica tanto a su hermano como al resto de los jugadores del equipo, que de todos modos pudieron superar el segundo escollo en el Mundial de Egipto.