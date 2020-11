"Hay un antes y un después de Diego", expresó el presidente de la Conmebol

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dialogó con la prensa en el marco de la ceremonia de despedida a Diego Maradona: “Cuando una persona le dio un estilo único al fútbol, y cambió el fútbol –porque hay un antes y un después de Diego- cualquier gesto que uno puede tener es mínimo al lado de lo que le dio al fútbol. Diego se merece un reconocimiento no solo de Sudamérica, sino del fútbol mundial”.

“Vinimos a despedir a un amigo, a un ídolo, y a agradecer a la familia porque si no fuese por ellos, no hubiéramos tenido el Diego que tuvimos”, expresó.

En cuanto a la Conmebol, explicó que “se han tomado todas las decisiones, se ha decretado el estado de luto y todos los reconocimientos que ello conlleva”.

Al ser consultado por diario Hoy sobre alguna anécdota con el Diez, Domínguez dijo que tiene varias, aunque “la última fue durante la pandemia, que pudimos conversar una mañana, y quedamos en que después de estas restricciones nos íbamos a sentar a pensar el fútbol, especialmente en Sudamérica, que está relegado”.

Asimismo, recordó que “en Rusia, cuando me tocó estar con él después de un encuentro, intercambiamos ideas sobre una victoria de Argentina y me pudo explicar en dos palabras todo lo que pasó en el partido, eso fue algo que grabé porque me simplificó todo en dos palabras”.