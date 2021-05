Independiente llega a Uno con lo mejor que tiene

La hay clima de final, aunque sean los cuartos. Independiente, al igual que Estudiantes de La Plata, hace mucho tiempo que no está cerca de conseguir un título local. Desde el 2002 que no logra levantar un trofeo nacional. Si bien dará el primer paso en esta segunda fase del certamen esta tarde ante Estudiantes, el Rojo sabe que está a 3 partidos de sumar una estrella más y cortar con una sequía de casi 20 años.



De esta forma, con la prioridad en esta Copa de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Julio César Falcioni pondrá lo mejor que tiene para visitar al Pincha en el Jorge Luis Hirschi. Irá con un 4-3-3, el mismo sistema táctico que dispusieron en la práctica de ayer y el que corre con mayores chances, aunque tampoco descartan mantener la línea de cinco defensores. Es decir que, con relación a la formación de Independiente que empató con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana, los únicos que permanecerían desde el arranque son Sebastián Sosa y Fabricio Bustos, volviendo así a la base titular.



Será una batalla futbolística, con estilos similares, poco brillo y mucho nervio. Sin embargo, si bien en la cabeza del cuerpo técnico tienen el 11 claro, todavía hay una pequeña duda que se mantendrá hasta el final, respecto al lateral izquierdo. El Rojo, después de mucho tiempo, puede poner lo mejor. Ya sin casos de Covid-19, sin lesiones y con 30 concentrados, Independiente de Avellaneda va por el golpe que lo meta entre los mejores cuatro del país.



En otro orden de situaciones, en medio del dolor, Julio César Falcioni tuvo su primera expresión pública tras el fallecimiento de Ada, su esposa, que padecía cáncer y se había contagiado de coronavirus. El técnico de Independiente, que no estará esta tarde en 1 y 57, afirmó en su cuenta oficial de Twitter: “Gracias a todos los que me acompañaron y nos enviaron mensajes en este difícil momento para nuestra familia”.



El Emperador se había ausentado de las prácticas y de los partidos del Rojo por la salud de su mujer, por lo que no había dirigido en los últimos encuentros. Incluso, Pedro Damián Monzón fue el entrenador en los tres últimos juegos porque Omar Piccoli, otro ayudante de campo, se contagió de coronavirus. Ahora, ya recuperado de la Covid-19, Piccoli acompañará a Monzón y serán la dupla técnica del equipo en este duelo de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.