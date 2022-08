Inédito: Se realiza la primera velada íntegramente femenina en la historia del boxeo argentino

En la pelea de fondo, a 10 rounds, la campeona mundial argentina Micaela Luján, de 23 años, dueña de un récord de 10-1-1, 3 KOs., expondrá su cinturón de la división supermosca de la Federación Internacional (FIB) ante la retadora mexicana Irma Garcìa (21-4-1, 4KOs.).

"La Princesita" Luján, oriunda y residente de Villa Mercedes,ostenta el título mundial desde el 30 de enero del año pasado cuando le ganó por puntos, con fallo dividido, a la bonaerense Débora Gómez en la ciudad de Pérez, Santa Fe.

Este sábado hará su segunda defensa después de una primera con éxito ante la panameña Nataly Delgado, el 26 de noviembre de 2021, en el estadio José María Gatica de su ciudad.

Previamente, la porteña Jennifer "Hormiga" Meza (5-3, 2KOs.) y la santafesina Roxana "Barbie" Bermúdez (4-5-2), disputarán la vacante corona argentina de la categoría mosca en otra pelea de 10 asaltos que será revancha de la victoria que la segunda ganó por puntos -unánime-, el 4 de julio del año pasado en Rosario.

La velada, que tendrá lugar en el Parque La Pedrera con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play desde las 22:00, se iniciará con tres combates preliminares a seis rounds: Florencia Aldana López (4-0) vs. Lucrecia Arrieta (6-1), división supermosca; Sol Cudos (3-0-1, 1 KO) vs. Maira Dayana Loyola (0-3-1), división minimosca y Ailen Agrobert (3-0) vs Aldana Pons (1-0-1), división supermosca.