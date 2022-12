Inglaterra y Senegal se juegan el pase a cuartos

El estadio Al Bayt es el escenario en el que Inglaterra y Senegal juegan por el pase a cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Los ingleses no contaron con la presencia de Raheem Starling, por motivos familiares no revelados no participó del partido. Phil Foden tomó su lugar.

La Selección de Senegal clasificó gracias a la victoria por 2 a 1 contra Ecuador. Realizó dos cambios para este enfrentamiento, Idrissa Gana Guete (Suspendido tras acumular tarjetas amarillas) y Pepegueye no dirán presente, en su lugar jugaron Krepin Diatta y Namplays Mendy.

Quien gane se chocará con Francia en los cuartos de final. Los galos se impusieron a Polonia por 3 a 1, ganando su estadía en la competencia.