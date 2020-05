Iniesta confirmó el sondeo del Pincha y no descartó nada

Dentro de dos meses, Andrés Iniesta estará celebrando los 10 años de la conquista del Mundial 2010 con la Selección española. Resultó el pico máximo de su carrera profesional, marcando el gol de la victoria en la final contra Holanda, en Sudáfrica.

En las últimas horas, y ya en la parte final de su carrera, el experimentado mediocampista confirmó que fue sondeado por Estudiantes, a partir de una conversación que tuvo con Javier Mascherano, y recordó aquel enfrentamiento entre el Pincha y el Barcelona en la Final del Mundial de Clubes 2009.

“Contra Estudiantes no pude jugar porque en esas semifinales me lesioné y no estuve en la final. Pero sí fue muy complicada esa definición. Si mal no recuerdo, Pedro anotó justo a tiempo y fuimos a la prórroga. Pero tengo muy claro el recuerdo de un partido muy ajustado”, comentó Iniesta.

“Hablé con Mascherano y me preguntó cómo estaba acá en China. Quedó en eso, nada más, pero se mostró interesado en ver la posibilidad”, reconoció el Cerebro.

Si bien el Pincha se había mostrado muy interesado en poder contratar a este experimentado jugador en el verano, cuando aún Gabriel Milito (otro excompañero del español) estaba dirigiendo al club, las ambiciones pasarían por otro lado en la actualidad y el Pincha apuntará a mantener el plantel que tiene.