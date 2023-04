Jornada de fútbol europeo

Mientras las temporadas van llegando a sus etapas cruciales de definición, ayer hubo mucha actividad de fútbol europeo con las ligas más importantes del Viejo Continente. Allí varios futbolistas argentinos tuvieron minutos, aunque uno crucial para Lionel Scaloni encendió las alarmas. Esto se debe porque en la Premier League se jugaron muchos encuentros y el Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo después de una gran atajada. Sin embargo, aunque se agarraba la zona inguinal, el Aston Villa después del empate 1-1 contra el Brentford informó que solo era un dolor estomacal.

Además de esta igualdad, el Liverpool se hizo fuerte de local y venció por 3-2 al Nottingham Forest; Leicester y Fulham ganaron 2-1 frente a Wolves y Leeds respectivamente. Por su parte, Julián Álvarez fue titular en la goleada por 3-0 del Manchester City al Sheffield United por las semifinales de la FA CUP donde espera en la final por el ganador de Manchester United o Brighton que jugarán hoy a las 12:30.

En la Seria A, Luka Romero que será convocado al Sub-20 fue suplente y no ingresó en la derrota de la Lazio frente al Torino por 1-0 en Roma. Bruno Amione fue titular y convirtió el gol de la Sampdoria en el empate 1-1 contra Spezia, por último Salernitana goleó 3-0 al Sassuolo.

En la Liga española también hubo goleador argentino porque Guido Rodríguez anotó el descuento para el Betis que igualmente no le alcanzó y perdió 3-2 contra Osasuna. El Almería de Lucas Robertone, que fue titular, perdió 2-1 contra el Athletic Bilbao como así también Paulo Gazzaniga y Óscar Trejo cayeron con el Girona (0-1 vs. Valladolid) y Rayo Vallecano (1-2 vs. Real Sociedad) respectivamente.

Por último, el Real Madrid se despachó con un 2-0 contra el Celta de Vigo que tuvo a Augusto Solari desde el arranque y Franco Cervi ingresando desde el banco. Sin embargo, los Merengues están lejos del Barcelona (a ocho unidades), que hoy estará recibiendo al Atlético Madrid a las 11: 15.

En cuanto a la Ligue 1 hubo poca actividad con el empate 1-1 entre Auxerre-Lille y la victoria del Lens de Facundo Medina por 3-0 frente al Mónaco. Por su parte, en la Bundesliga, la sorpresa fue la nueva caída del Bayern Munich que no encuentra su camino y perdió por 3-1 contra el Mainz. Esto lo aprovechó el Borussia Dortmund, que quedó puntero gracias a la goleada por 4-0 contra el Frankfurt que tuvo a Lucas Alario en el banco y no ingresó.