La agenda deportiva del domingo

Como es habitual, los domingos te traemos los eventos más destacados del día para que anotes y ya sepas qué es lo que tenés que ver:

COPA LIGA PROFESIONAL



11:00 - Arsenal vs Atl. Tucumán TNT SPORTS

16:15 - Gimnasia (LP) vs Vélez - FOX SPORTS PREMIUM

18:45 - Union vs Racing - TNT SPORTS

21:15 - Newell's vs Boca - FOX SPORTS PREMIUM

ATP MASTERS 1000 - PARÍS



11:00 - Final (Daniil Medvédev vs Alexander Zverev) - ESPN

SERIE A



08:30 - Lazio vs Juventus - ESPN 2

11:00 - Atalanta vs Inter - ESPN 2

11:00 - Genoa vs Roma - FOX SPORTS

11:00 - Torino vs Crotone

14:00 - Bologna vs Napoli - ESPN

16:45 - Milan vs Hellas Verona - ESPN



PREMIER LEAGUE



09:00 - West Bromwich vs Tottenham - ESPN 3

11:00 - Leicester vs Wolverhamtpon

13:30 - Manchester City vs Liverpool - ESPN 2

16:15 - Arsenal vs Aston Villa - ESPN 3

STOCK CAR

10:00 GP Curitiba TYC SPORTS

CICLISMO - VUELTA DE ESPAÑA



11:00 - Etapa 18 - ESPN 3