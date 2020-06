La confesión de Griezman

El delantero francés Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018 y compañero de Lionel Messi en el Barcelona, confesó hoy que desea terminar su carrera como futbolista en la MLS de Estados Unidos, aunque primero desea ganar la Liga de España y la Liga de Campeones con el club catalán.

"Mi sueño es ganar la Liga de España y la Liga de Campeones con el Barcelona, después de eso me gustaría terminar mi carrera en la MLS, no sé en qué equipo, pero me gustaría jugar allá, es uno de mis objetivos", reveló el francés en declaraciones efectuadas a "Barsa TV", la plataforma propia del club catalán, consignó la Agencia DPA.

Griezmann, nacido en la ciudad francesa de Macon hace 29 años, inició su carrera en la Real Sociedad, luego vistió la camiseta del Atlético de Madrid y finalmente recaló en el Barcelona.

Su punto máximo de rendimiento lo alcanzó en la Copa del Mundo que Francia ganó en 2018 en el Mundial jugado en Rusia.

"Me gustaría ir a la MLS para sumarme a un equipo en el que pueda sentirme importante y luchar por un título", concluyó Griezmann, uno de los atacantes del Barcelona junto a Messi y el uruguayo Luis Suárez.

El Barcelona es el líder de la Liga española con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando restan 11 fechas para el final, y se apresta para visitar al Mallorca el sábado 13 de junio en la reanudación del torneo que se interrumpió en marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus.