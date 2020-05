La cuarentena amenaza con adelantar el retiro de algunos jugadores profesionales

na de las mayores preocupaciones que tienen los futbolistas de larga trayectoria es la demora en cuanto al regreso del fútbol, debido a la pandemia del coronavirus. La cuarentena obligatoria en el país obligó a suspender el deporte y por el momento no hay indicios de que pueda regresar en las próximas semanas. Los jugadores más experimentados son los más perjudicados, por el tiempo de adaptación para volver a estar al 100% en lo físico.

Hay una gran cantidad de futbolistas que poseen más de 35 años y son las grandes figuras de sus clubes. En algunos casos, los contratos se les vencen el próximo 31 de junio y, por esto, la AFA tomó una decisión acorde al momento. Con el aval de Claudio Tapia, los dirigentes de los clubes podrán extenderles el vínculo a sus futbolistas por seis meses, hasta diciembre. En cambio, antes era obligatorio por un año.

Esta es una gran noticia para los experimentados que pensaban en el retiro por el largo tiempo de inactividad. En Estudiantes, Javier Mascherano tiene la intención de seguir en la institución y no piensa, por el momento, en abandonar el fútbol. Por otro lado, Gastón “la Gata” Fernández aún no arregló su continuidad y tiene en mente seguir su carrera en otro lado o un posible adiós al deporte.

En Gimnasia, Lucas Licht, de 39 años, confirmó que continuará en la actividad profesional, aunque afirmó que todavía no charló con los dirigentes por su renovación, debido a que antes existen otros temas en la agenda que son más importantes.

A Carlos Tévez, de 36 años, también se le finaliza el contrato el próximo 30 de junio, pero la intención tanto de él como de la dirigencia es que se puedan poner de acuerdo para renovar el vínculo. Así lo confirmó Jorge Ameal, presidente de la institución, quien aclaró que es solo cuestión de que se sienten a charlar.

En River, el volante central Leonardo Ponzio (39) por ahora no quiere pensar en dejar el fútbol de esta manera. “Mi cabeza está en seguir, estamos hablando de la renovación y va por buen camino. No hay nada que oponga a ambas partes para continuar. Quiero retirarme acá”, sentenció el mediocampista del conjunto dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo.

Al igual que el volante del Millonario, Lisandro López (37), capitán y figura de Racing, afirmó que renovará su contrato con la Academia por seis meses más y que irá en busca de la obtención del título en la Copa Libertadores. Al exjugador del Lyon se le suma Maximiliano Rodríguez (39), quien también firmó la extensión de su vínculo con Newell’s en el centro de la pandemia.

José Sand (39), por su parte, confesó en las últimas horas que el coronavirus y la inactividad en el fútbol argentino podría acelerar su retiro. “Pepe”, a quien se le termina el contrato a fin de junio, avisó que está muy cerca de abandonar la actividad. “Mi contrato termina en junio y estoy analizando varias cosas pero estoy más para dejar que para seguir. El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejar”, comentó.

Al igual que Sand, Santiago Silva (39), actual futbolista de Argentinos Juniors, era uno de los jugadores que había avisado que contemplaba el retiro. Pero esto quedó descartado por el propio delantero, quien aclaró que seguirá en el Bicho de La Paternal. “Me estoy cuidando. Hace más de 50 días que estoy en casa. Estoy entrenándome todos los días y no pienso en mi retiro”, contó.