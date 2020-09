La Joya Moscardini tras su debut en el Súper TC2000: ”La clave es trabajar y no perder el rumbo”

El último fin de semana volvió la actividad oficial del Súper TC2000 en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires, sede de la primera fecha de la temporada 2020.

A bordo de su Honda Civic, la Joya platense Nicolás Moscardini tuvo un auspicioso debut que ratifica el enorme crecimiento que viene teniendo en estos últimos tres años, que tuvo su pico en un 2019 de ensueño que lo coronó campeón del TC2000.

Moscardini, fanático de Gimnasia, compitió en un gran nivel en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez ante los mejores pilotos de la actualidad como Agustin Canapino, Matias Rossi, Facundo Ardusso, entre otros tantos.

"El debut fue impresionante, superó totalmente mis expectativas, estuve cuarto abajo de los tres mejores pilotos del país, aguantando al campeón en la carrera del sprint", confesó la Joya a diario Hoy.

Tal fue el embión del sábado, en la clasificación, que se colocó cuarto y durante todo el fin de semana, fue el mejor de equipo. El domingo, por un desperfecto técnico, tuvo que retirarse.

En un mano a mano con este medio, el oriundo de La Plata realizó un balance de su estreno y dejó en claro que ya piensa en la carrera que se vendrá en pocos días:

— ¿Cómo fue volver a subirse a un auto y competir de forma oficial después de tanto tiempo?

— Volver a subirme al auto después de tanto tiempo fue volver a disfrutar de lo que amo hacer, se hizo larga la espera y más con la ansiedad de que iba a debutar dentro del stc2000, el tiempo no pasaba nunca.

— ¿Cómo fue tu preparación durante este parate y qué sentís que mejoraste en relación al año pasado?

— Durante estos meses estuve mucho con el simulador, por momentos me costo entrenar físicamente por falta de motivación y la falta de elementos, pero cuando me entere que volvíamos, empecé a correr y salir a andar en bici y llegue bien preparado.

En comparación al año pasado seguramente crecí en experiencia, pero las carreras irán demostrando cuanto pude aprender todos estos años.

— ¿Qué dijo tu equipo luego de tu actuación este fin de semana? Lo del domingo, ¿es algo que te sorprendió o la viste venir en algún momento antes de que el auto te jugara una mala pasada?

— El equipo se quedo muy sorprendido por la actuación, fui el mejor del equipo prácticamente durante todo el finde habiendo debutado, pero queda un largo camino y hay que seguir trabajando para seguir siendo protagonistas. No creí que el domingo el auto iba a romperse, funciono muy bien todo el fin de semana, pero los fierros son así, no avisan.

— ¿Cómo te ves para el próximo fin de semana? Por dónde andará la clave?

— Para el próximo fin de semana considero que vamos a poder ser competitivos, por supuesto que todos los pilotos se van a poner más finos y va a ser aun mas difícil que la primer fecha, ya que todos pudimos conocer el auto y demás. Pero intentare poder mantener el nivel, la clave es trabajar y no perder el rumbo

— Por último…para distender, ¿Cuál es el apodo o sobrenombre que más te gusta?

— La verdad es que no tengo sobrenombre, siempre de chiquito los que mas me conocen me decían el mosca o el mosquita, por mi apellido, cuando ingrese al automovilismo grande al no saberlo se fue cambiando, la Joya platense, el lobo Moscardini y otros tanto que van imponiendo los periodistas, veremos cual queda.