La NBA comienza a preocuparse por la pandemia

Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, y la NBA no es ajena a esto. Días atrás, se confirmaron 16 casos positivos en las diferentes franquicias, con un total de 302 jugadores sometidos a las pruebas. New Orleans Pelicans confirmó tres contagios en su plantel, que se suma a lo ya anunciado por Denver Nuggets, que posee dos positivos, y Brooklyn Nets (DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie fueron dos de los involucrados).

Todo parecía indicar que la reanudación de la NBA no corría peligro, ya que el mismo día de la confirmación de los diferentes casos, los directivos del certamen confirmaron el calendario para la vuelta del torneo, el cual será en Disney, más precisamente en el complejo de ESPN. En las últimas horas, Adam Silver, comisionado de la NBA, se refirió a este tema y aclaró que el torneo podría aplazarse en caso de que los casos positivos aumenten.

En diálogo con la revista TIME, el directivo comentó: “Estamos realizando pruebas todos los días. No hemos puesto un número preciso, pero si tuviéramos que ver una gran cantidad de casos y ver la propagación en nuestra comunidad, eso, por supuesto, sería una causa para detener también la competición”, aseguró.

Al mismo tiempo, Silver aclaró que la intención de los organizadores es que el campeonato se lleve a cabo: “Ciertamente, si los casos están aislados, eso es una cosa. Gran parte de la determinación será nuestra comprensión de cómo nuestra comunidad se infectó. Eso será parte de nuestro juicio en términos de si debemos continuar. Pero ciertamente si tuviéramos muchos casos, nos detendremos. No se puede darle la espalda al virus”, puntualizó.

Una de las causas importantes para que la NBA se reanude es la gran cantidad de perdida de dinero que tendrían los jugadores en caso de que se cancele. La misma tendría una cifra aproximada de USD 1.200 millones en salarios, sumado a los 2.400 millones que perderían los dueños de las franquicias por los diferentes ingresos.

En el calendario, los directivos anunciaron que la NBA volverá el 30 de julio y todos los partidos se realizarán el ESPN Wide World of Sports Complex en Florida, como así también las diferentes delegaciones se hospedarán en este lugar. Con relación a este tema, la organización del torneo le costaría a la liga una cifra cercana a los 150 millones de dólares. En este monto, no se incluye la falta de ingresos por las entradas, ya que no habrá público, como así tampoco las grandes pérdidas que generó la pandemia del coronavirus.

Por el momento, solo habrá que esperar para conocer la evolución del virus en Florida, para determinar si la mejor liga del mundo podrá regresar a la actividad oficial.