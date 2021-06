La Selección Argentina visita a Colombia para quedar arriba

En horas de la noche de hoy, la Selección Argentina se enfrentará a Colombia por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022. El pasado encuentro jugado ante Chile en la provincia de Santiago del Estero dejó algunas dudas, ya que no se vio a un equipo tan conectado y casi no se generaron situaciones en ­ataque. En este sentido, el entrenador Lionel Scaloni metería cambios en el equipo para sumar de a tres en Barranquilla.



Para este duelo, el director técnico argentino no podrá contar con la presencia de Franco Armani, ya que el arquero de River volvió a dar positivo en los test de coronavirus y dicho esto, el ex Atlético Nacional no pudo viajar con la delegación. De esta manera, su lugar será ocupado nuevamente por Emiliano Martínez, que debutó el jueves pasado frente a la Roja.



En cuanto a las altas, el que sí podrá estar disponible será Gonzalo Montiel, que también se estaba recuperando del virus pero a diferencia del guardameta Millonario, ya dejó de dar positivo en los estudios PCR. Con la presencia del lateral derecho, Scaloni comenzó a pensar cambios en la formación inicial y si bien en las últimas prácticas probó con la línea de cuatro defensores, se inclinaría por poner cinco en el fondo, con los laterales volcados al ataque.

Scaloni habló en la previa del partido



En la jornada de ayer, el entrenador del ­conjunto Albiceleste brindó una conferencia de prensa y esperará hasta último momento para definir el 11 titular. De todas maneras y frente a la posibilidad de incluir cambios de nombres y esquema, el rosarino señaló: “Cada vez que enfrentamos a un rival buscamos la manera de hacerle daño, siendo flexibles con las opciones que nos pueden interesar para contrarrestarlo. Mañana puede ser una posibilidad jugar de esa manera”.



Por último, se refirió a las virtudes del combinado Cafetero y sostuvo: “Colombia es una gran Selección y este entrenador le está dando una buena forma al equipo. Todos los equipos tienen sus dificultades, ellos vienen de ganar y es una Selección difícil como tantas otras”.