La Selección Argentina visita a Venezuela con la premisa de seguir arriba

Llegó el momento que tanto soñó Lionel Messi y el resto de sus compañeros: volver a vestir la albiceleste pero ahora como campeones. Lógicamente, tras conseguir el objetivo a nivel continental, los jugadores argentinos quieren dar el golpe en el Mundial de Catar 2022 pero antes deberán asegurar su boleto. Por eso, la Selección visita a Venezuela desde las 21 en Caracas, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con la Pulga como titular, el combinado nacional intentará sumar una victoria para no perderle pisada a Brasil, el próximo rival.

Después de por momentos tener solo a ocho de los citados, las grandes ligas europeas cedieron por la presión de la FIFA y el técnico Lionel Scaloni puede contar con el plantel completo. Respecto a la Copa América de Brasil, Scaloni no podrá contar para esta noche con los suspendidos Cristian Romero y Leandro Paredes.

En la noche de ayer, la Selección se entrenó en Caracas donde los jugadores argentinos realizaron ejercicios físicos y trabajos futbolísticos con enfoque en aspectos defensivos y ofensivos. Por último, se llevó adelante un trabajo de pelota parada.

Así llega la Vinotinto

Venezuela tuvo su última sesión de entrenamiento de la mano del seleccionador nacional interino, Leonardo González, durante la tarde de ayer en el estadio Brígido Iriarte de El Paraíso, en Caracas.

A diferencia del primer día de trabajo, el entrenador contó con todos los futbolistas a su disposición.

Cabe recordar que la Vinotinto sufrió las bajas de Yordan Osorio, Darwin Machís y Fernando Aristeguieta por lesión, pero tendrá en sus filas a las principales figuras: Salomón Rondón, Wuilker Faríñez, Yeferson Soteldo y Josef Martínez.

Scaloni: “Todos querrán ganarle al campeón de América”

En la previa del partido ante Venezuela, el entrenador habló en conferencia de prensa desde Caracas, donde aseguró que Lionel Messi está bien y será titular. Además, Scaloni dejó algunas frases interesantes respecto a la obtención de la Copa y lo que viene para la Selección: “Fuimos campeones hace nada, y ahora tenemos una triple fecha en la que tenemos que volver a la talla y competir”, afirmó.

“Las Eliminatorias son difíciles y no cambiará nada. Si pensamos que está todo hecho, es un error. Sufriremos por momentos, y eso lo tenemos incorporado. Todos son difíciles, e intentaremos hacer las cosas de la mejor manera. En cuanto a mi imagen, siempre he sentido el cariño de la gente. Mi manera de ser no va a cambiar por ganar o no ganar”, sentenció Lionel Scaloni.

Formaciones

Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva y Daniel Carrillo; Junior Moreno, Tomás Rincón, Jefferson Savarino y Rómulo Otero; Yefferson Soteldo y Josef Martínez. DT: Leonardo González.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Hora: 21:00

Árbitro: Leodan González (Uruguay)

Estadio: Olímpico de la UCV

TV: TV Pública - TyC Sports