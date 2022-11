Lionel Scaloni, en conferencia: “Messi está con muchas ganas de disfrutar el Mundial y muy contento de estar con sus compañeros".

Durante la tarde de este martes, horario de Emiratos Árabes, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la antesala de lo que será el debut en el Mundial de Catar de la selección argentina, aunque antes deberá disputar un amistoso ante el combinado local, dirigido por el "Vasco" Arruabarrena.

En esa línea, el entrenador albiceleste habló de la lista que se dio a conocer dias atras sobre los convocados y dijo: “La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que, siendo la Selección Argentina, se quedaran afuera buenos jugadores".

Por otro lado, manifestó que a nivel futbolístico el equipo no tiene un jugador similar a Lo Celso. "Contamos con algunas variantes tácticas para cubrir ese lugar", agregó.

En ese sentido y sobre el funcionamiento, continuó: “Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana. No tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico".

Ayer en horas de la tarde el plantel se entrenó por primera vez donde realizó movimientos de reacondicionamiento físico. Allí, varias cámaras pudieron captar al astro argentino de muy buen humor y es por eso que al entrenador le consultaron cómo estaba realmente: “Messi está con muchas ganas de disfrutar el Mundial y muy contento de estar con sus compañeros".

La particularidad de Scaloni en este mundial es que es el técnico más joven de todos, algo que no se lo dejaron pasar en la conferencia de prensa. "No me pongo a pensar en eso, estoy feliz y orgulloso de estar al frente de este grupo", continuó.

También le preguntaron por cómo va a vivir esta nueva experiencia, que sin dudas es muy especial para cualquier protagonista: “Estos son momentos para disfrutarlos. Soñamos como todo niño que alguna vez tuvo su primera camiseta de Argentina. Yo tengo la mía guardada. Claro que es un sueño".