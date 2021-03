Los goles que se fueron de Estudiantes y se festejan en otros clubes

En el último tiempo, más precisamente en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional, los dirigidos por Ricardo Zielinski han ido demostrando una buena adaptación a lo que pretende el ex Atlético Tucumán. Sin embargo, el empate contra Racing en Uno dejó entrever un problema que Estudiantes arrastra hace tiempo con sus nueves y como si esto fuera poco, en el transcurso de la fecha, dos exjugadores del club convirtieron en los equipos que se encuentran actualmente.



Cabe destacar, que si bien el León hizo cuatro goles en los dos primeros compromisos de este certamen, dos de ellos fueron convertidos por jugadores que no tienen esa función goleadora. En la primera jornada, en la que el equipo del Ruso le ganó a River, los tantos los hizo Mauro Díaz (que ingresó como mediocampista ofensivo por Lucas Rodríguez) y Fabián Noguera, que se desempeña como defensor central.



Luego, en el encuentro disputado en Mendoza frente a Godoy Cruz por la segunda fecha, sí pudieron hacerlo aquellos jugadores que cumplen un rol estrictamente ofensivo, como el caso de Leandro Díaz y Pablo Sabbag. Pero este desempeño no tapa la realidad de un plantel que tiene cuatro jugadores de área y entre todos ellos convirtieron un total 8 goles de 13 partidos, a excepción del colombiano que en su primer partido debutó en la red.



Nombre por nombre y en resumen: Federico González anotó 2 veces en sus 16 presentaciones; Martín Cauteruccio jugó 12 cotejos y marcó en 3 oportunidades; Leandro Díaz tuvo 12 apariciones y solo lo hizo en 2. Estos últimos tres futbolistas habían arribado al conjunto Albirrojo en el segundo ciclo de Gabriel Milito. Ahora, la evaluación de su nivel con este nuevo cuerpo técnico se podrá analizar en unos meses, pero mientras tanto, los goles que se fueron del Pincha se festejan en otros clubes.



En la tercera fecha que terminaba al cierre de esta edición, el juvenil Carlo Lattanzio fue uno de los anotadores en la goleada de Central Córdoba por 4 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Además, Mateo Retegui abrió parcialmente el marcador en el empate 2 a 2 de Talleres ante Newell’s.



Mientras que Lattanzio no había podido llegar al gol en 1 y 57, el ex-Boca sí lo hizo en 5 ocasiones luego de jugar un total de 29 encuentros para luego continuar su carrera en el combinado cordobés.