Los prescindibles por Madelón

Como viene contando este multimedio, serán varios los jugadores que seguro dejarán Gimnasia en este mercado de pases ya sea por no renovar el contrato al no ser tenidos en cuenta o solamente por no estar en los planes de Leonardo Carol Madelon. Estos últimos tendrán que buscarse equipo para irse a préstamo en busqueda de minutos. En la primera lista entran Bruno Palazzo, Antonio Napolitano, Estanislao Jara y la duda de lo que pasará con German Guiffrey y Agustin Bolivar que por ahora están afuera.

Sin embargo, la lista de futbolistas que seguramente serán cedidos es un poco más amplia y está conformada por juveniles del Lobo que subieron a Primera de golpe a principio de este año o que vienen desde hace un tiempo en el plantel profesional pero no han rendido de la mejor manera. Los nombres son: Nahuel Manganelli, Francisco Vergara, Gonzalo González, Bautista Barros Schelotto, Diego Mastrángelo, Matias Bazzi, Agustin Ramírez, Zago Zegarra, Sebastian Cocimano y Mauro Davila.

La mayoría de estos futbolistas habían sido bajados a Reserva cuando asumió Madelon y ahora buscarán nuevos destinos. Por su parte el inicio de la pretemporada marcará qué sucederá con otros nombres como Franco Torres, Alexis Steimbach o Alan Sosa.