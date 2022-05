Los Tilos se quedó con el clásico por 21-12

Los Tilos venció 21 a 12 a San Luis en Barrio Obrero y se quedó con el clásico, en el partido correspondiente a la octava fecha del Top 13 de la URBA.

San Luis abrió el partido con un try seguido de conversión que lo dejó 7-0 arriba en el marcador. Pero el local logró descontar gracias a dos penales convertidos por Manuel Tuculet y se fue al descanso perdiendo solo por un puno, 7-6.

Al inicio del complemento se repitió el resultado del primer tiempo, San Luis volvió a sacar ventaja con un nuevo try, esta vez de Franco Gnecco, quedando así 12-6 y Tuculet descontó nuevamente de penal (12-9). Pero pronto llegaría el try de los locales, con el que dieron vuelta el encuentro pasado a ganar por primera vez desde el inicio por 16-12. Sobre el final, Los Tilos encontraron un nuevo try y sellaron el marcador con el definitivo 21-12.

Formaciones

Los Tilos: Manuel Puertas, Iván Korenblit (C) y Lisandro Dipierri; Maximiliano Alonso y Felipe Bares; Manuel Krause, Joaquín Coria y Bautista Gatti; Homero Picone y Francisco Liva; Nicolás Fernández, Tomás Fernández, Bautista Azcárate, Nicolás Korenblit y Manuel Tuculet. Ent: Nicolás Martínez.

San Luis: Alan Oubiña (C), Santiago Bonavento y Exequiel Martínez; Santiago Canal y Lahuen Argemi; Nahuel Curti, Felipe Piatti y Franco Gnecco; Manuel Sánchez Merlo y Segundo Blanco Fresco; Facundo Cúcolo, Rodrigo Molina Ferrer, Facundo Gibert, Eduardo Ruesta y Valentino Quattrochi. Ent.: Agustín Notti y Santiago Ferrara.

Árbitro: Pablo Houghton.