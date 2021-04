Lucas Torreira: "Muero por jugar en Boca"

Se sabe que el volante uruguayo, Lucas Torreira, ha destacado en reiteradas oportunidades ser hincha de Boca. Y más allá de esto, también ha afirmado que sería un sueño jugar en el Xeneize y en La Bombonera. En las últimas horas le abrió la puerta a esta posibilidad, ya que quiere estar cerca de su familia.

En diálogo con Espn F90, destacó sus deseos de llegar en junio al equipo de Russo: "Me muero ... me muero por jugar en Boca. Cuando falleció mi mamá le dije a mi representante que quiero venir a Boca, no quiero jugar mas en Europa". Además agregó: "No es por lo de mi mamá, quizá puede ayudar para estar cerca de mi familia y de mi casa, eso estando en Europa no pasa. El deseo de Boca siempre ha estado, quizá se esté apresurando".

También dejó en claro que su padre desea que se ponga la Azul y Oro: "Haría fuerza para venir a Boca. Mi papa llorando me dijo que era el momento de jugar en Boca. Siempre me gustó Boca, no conozco la Bombonera, es algo que tengo acá adentro y me tengo que dar el gusto. Ojalá se me pueda dar".

Por último destacó que le gustaría compartir equipo con Edinson Cavani, quien es otro de los nombres que suena para llegar al Xeneize en junio: “Hablo mucho con #Cavani, es un tipazo... Ojalá pueda venir y compartir equipo con él. tengo una linda relación.”