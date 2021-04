Marcelo Weigandt: “El campo de juego estuvo mal y quedó demostrado en el partido”

Dentro de lo que fue el clásico 172 de la ciudad de La Plata, Marcelo Weigandt formó parte de la defensa albiazul. El ex-Boca fue contundente cuando tuvo que hablar de lo que pasó en los 90 minutos y sobre cómo vio el campo de juego del estadio Jorge Luis Hirschi. “Nos vamos tristes porque vinimos a ganar, no pudimos aprovechar la que le quedó a Ramírez porque, si no, iba a cambiar el asunto. Pero bueno, las condiciones de la cancha no son las adecuadas y por el campo de juego no se podía ni parar la pelota. Quedó demostrado porque uno ve alrededor y está toda rota”, dijo.



Sobre lo que fue la vuelta a la actividad tras la Covid-19, el Chelo afirmó: “Perdimos compañeros por Covid, es un virus muy fuerte y no se juega con este tipo de enfermedad. Tenemos a Lucas Barrios que la está pasando mal y no pudo estar. Hay que cuidarnos todos y en especial a la familia que es lo más importante, por eso espero que nos vacunen a los jugadores porque parece que el fútbol tiene que seguir”.



Así, Weigandt también habló sobre lo que fue el cambio de último momento con la salida de Barrios, quien fue diagnosticado de una miocarditis leve tras superar el coronavirus y debe esperar a los próximos días para ver cómo está la inflamación en el corazón y cuándo podría volver a jugar.

“Los chicos hicieron un gran esfuerzo y el campo de juego no ayudó para nada”



La dupla técnica habló luego de lo que fue el empate y la vuelta a sumar unidades tras las derrotas contra Lanús y Patronato y esto dijo Mariano Messera respecto al partido: “Influyó mucho el contexto. Este virus golpea y hay que tenerlo en cuenta, te disminuye y no nos dio la semana completa para trabajar como queríamos. Los chicos hicieron un gran esfuerzo y el campo de juego no ayudó para nada”. Martini sumó: “Le damos mucho valor al temple y la entrega de los jugadores. Tienen una hombría impresionante, sabíamos qué clase de partido podía llegar a darse y las circunstancias en las que llegábamos”.



La dupla también habló sobre lo que fue el resultado final y lo que viene para el Lobo en esta Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional: “El empate termina siendo justo por lo hecho por ambos equipos, Johan Carbonero apenas trabajó tres días. Queríamos ganar para volver a meternos en zona de clasificación. Quedan tres partidos en los que tenemos que salir a ganar para cumplir el objetivo”.