Marcos Rojo: entre Riquelme y Verón

No son fáciles las últimas horas para el jugador del Manchester United. Desde Inglaterra le dijeron que no lo van a tener en cuenta y evalúan una posible rescisión de contrato, aunque no sería sencillo.

Sin embargo, apareció Boca en el radar, o mejor dicho, Juan Román Riquelme que lo llamó y le ofreció un contrato que lo vincularía por 3 temporadas. Según fuentes cercanas, el defensor está muy indeciso y no pueden predecir cuál será su futuro.

Por el otro lado está siempre Estudiantes. De último paso inconcluso por la institución, los hinchas se quedaron con ganas de verlo un tiempo más. Él en su momento había manifestado que es hincha del club y hasta tiene un tatuaje, pero jugar la Copa Libertadores puede ser determinante.

Lo cierto es que la última palabra la tiene Marcos Rojo. Entre Estudiantes y Boca, o entre Riquelme y Verón...