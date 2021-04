Martini y Messera quieren empezar a definir el 11

Con el ingreso de Emanuel Cecchini por el expulsado Harrinson Mancilla, Leandro Martini y Mariano Messera comandarán un nuevo entrenamiento hoy por la mañana en Estancia Chica donde comenzarán a delinear los últimos detalles de cara al partido contra Newell’s. El Lobo estará entrenando hasta el domingo y la idea es que hoy haya muchos trabajos con pelota como táctico y reducido de fútbol, mientras que mañana sería la práctica de fútbol formal para probar las diferentes opciones en ataque.



Matías Miranda o Matías Pérez García y Nicolás Contín o Eric Ramírez son, por ahora, las dos dudas para resolver antes del domingo, ya que el rendimiento del juvenil no viene siendo el mejor y el ingreso del ex-Tigre hace que crezcan las chances para que vuelva a ser titular después de mucho tiempo. Mientras que el Tanque o la Perla se pelean el lugar para ser el delantero, pero todo dependerá de lo que busquen Martini y Messera contra la línea de tres defensores que pondrá el Mono Burgos.



La defensa con Rodrigo Rey en el arco, Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso no se movería, mientras que en el medio Brahian Alemán, Víctor Ayala y Johan Carbonero seguirán en el 11 inicial con la intención de volver a sus rendimientos más altos luego de un bache que han sufrido en los últimos partidos. El uruguayo tuvo un gran comienzo de torneo siendo partícipe de goles y asistencias pero luego, tras una molestia en el tobillo, su performance no fue la mejor al igual que Ayala después de la lesión en la rodilla. El caso del colombiano es un tanto diferente ya que viene de recuperarse de Covid-19 y antes del clásico solo tuvo tres entrenamientos en Abasto.

Desde Brasil preguntan por Carbonero



En la tarde de ayer, en Brasil comenzaron a preguntar sobre la situación de Johan Carbonero en Gimnasia ya que el colombiano está a préstamo en el Lobo pero su pase pertenece a Once Caldas. Lo cierto es que el Inter de Porto Alegre estaría posando los ojos en el extremo derecho por el cual el Mens Sana tiene una opción de compra de alrededor de 2 millones de dólares por el 70% del pase.



Carbonero es uno de los mejores jugadores del equipo de Leandro Martini y Messera y por eso mismo varios equipos han posado sus ojos en una de las sorpresas del fútbol argentino desde finales del año pasado cuando arribó al país.