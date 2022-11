Máster de Luna nos dio la razón y se impuso bien en el cotejo inicial

Por GALOPÓN

El teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió ayer sus puertas para ofrecer un programa de doce carreras, coincidiendo con el tercer día del mes de noviembre. Sin compromiso jerárquico en cartelera, la carrera que rompía el fuego de la reunión aparecía como una pulseada interesante. Se trató del Premio Fairway (1.200 mts.) donde no hubo margen para las sorpresas porque Máster de Luna, candidato en los papeles pero no en las cotizaciones, no dejó dudas en su desplazamiento para imponerse claramente sobre Emperor John; en tanto que tercero arribó Da Sur, completando el podio. Así el pupilo del entrenador sanisidrense Sergio Acevedo dio forma al primer triunfo de su campaña.

La carrera estaba reservada para potrillos de 3 años que no hayan ganado y tan solo faltó a la cita el debutante Lord Island, por lo que fueron ocho competidores los que salieron a beber vientos ni bien se abrieron las gateras. La cátedra, sorpresivamente, inclinó su preferencia por el debutante Il Vero Tony ($1,45), en tanto que también defendió buenos boletos Emperor John ($3,55). Pero trasladado el pleito a la pista, para ninguno de los nombrados fue la victoria, sino para Máster de Luna que llevó a buen puerto el favoritismo de diario Hoy en forma desahogada, imponiéndose por tres cuerpos al nombrado Emperor John, en tanto a dos largos culminaba Da Sur. El ganador, llevado al triunfo por el jockey Pablo Carrizo, logró su primera victoria en su novena salida, empleando el registro de 1min 12s 90/100 para los 1.200 metros de pista normal.

De esa forma descontaron la recta de enfrente, y el ingreso a la elipse de la calle 41 mostró a Il Vero Tony con pequeña ventaja sobre Da Sur y Máster de Luna, que se le fueron al humo; corriendo luego Emperor John, y los demás ya iban quedando en un segundo plano. Promediando la curva, la lucha por la delantera quedó para Il Vero Tony y Máster de Luna, dando la impresión que entre ellos estaría el ganador de la competencia, con Da Sur y Emperor John, al acecho.

Así pisaron la recta, pero faltando 200 metros Máster de Luna se despegó de su rival y con firmes brazadas escapó rumbo al disco, que finalmente cruzó con tres cuerpos de luz sobre Emperor John, que de atropelllada le birló dicho sitial a Da Sur. Este debió conformarse con la tercera chapa del marcador.

El vencedor empleó estos parciales: 24s 76/100 para los primeros 400 metros y 47s 00/100 para los 800 metros.