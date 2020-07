Mercedes sumó de a dos en Austria

La escudería Mercedes consolida su hegemonía en el arranque de la temporada 2020 de la Fórmula 1, luego de la victoria que consiguió el piloto inglés Lewis Hamilton, quien se impuso en el circuito de Estiria en Austria.

Precisamente en ese país Valtteri Bottas había ganado la primera carrera del año la semana pasada y ahora culminó en el segundo lugar tras una carrera con muchas emociones.

El podio lo completó el Red Bull de Verstappen, quien confirmó que está en condiciones de presentar batalla tras su rendimiento en las dos primeras jornadas del año.

Por su parte, Lewis Hamilton se mantuvo como líder de inicio a fin y logró así su primer triunfo en el vigente Mundial de Fórmula 1 con un tiempo de 1:22:50.683s. La pelea más dura estuvo por el segundo lugar, en el cual Bottas logró superar en la recta final a Verstappen, con tiempos de +13.719s y +33.698s respectivamente por arriba del inglés.

Una de las principales noticias de este fin de semana la aportó la escudería Ferrari, cuyos pilotos, Vettel y Lecrerc, chocaron entre sí en el inicio y culminaron en la 19na y 20ma posición. Charles, quien había finalizado segundo la semana pasada, tras una clasificación para el olvido, golpeó a Sebastian en uno de los giros, lo que provocó que los dos automóviles perdieran terreno en la competencia.

Vettel se refirió a este accidente y se quitó la responsabilidad. “Tres coches no caben en la misma curva. No sé qué hueco vio Charles”, indicó el alemán, que en la próxima temporada ya no estará más en la escudería italiana.

Por otro lado, Lecrerc se hizo cargo con humildad y reconoció haber realizado una mala maniobra. “Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento. Sé que no es suficiente. Sebastian no tuvo fallas. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Estuve demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello”, aseguró.

Sin dudas, una temporada muy cuesta arriba para la escudería italiana, que apostó a estos dos pilotos, pero que hasta el momento quedó muy relegada ante el poderío que demostraron en las dos primeras carreras las flechas de Mercedes.