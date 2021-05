¿Messera y Martini dejan de ser los entrenadores del Lobo?: reunión de urgencia con la CD

Sin dudas que la derrota por goleada frente a Vélez dejó mucha tela para cortar. Y al ser el cierre de esta Copa de la Liga Profesional, de a poco, teniendo en cuenta que tienen mucho tiempo hasta la vuelta a los entrenamientos (será el 7 de junio), tanto los técnicos como el coordinador de fútbol, Gabriel Perrone, y el presidente, Gabriel Pellegrino, quieren empezar a diagramar lo que será el futuro de Gimnasia para lo que resta de este año.



A pesar de que en la Copa Diego Armando Maradona se dejó una muy buena imagen y el comienzo de este certamen fue positivo, las dos últimas actuaciones fueron muy malas. Esto, sumado a los puntos que perdió cuando tuvo el brote de coronavirus en el plantel, hace que el Lobo siga complicado en la tabla de promedios.

Por eso mismo, teniendo en cuenta que el torneo que comenzaría en agosto será el último donde seguirán los promedios pero no habrá descensos, las tres partes buscan dar vuelta la pálida imagen y terminar mejor en la zona roja, de cara al 2022.

Durante la tarde de este lunes la dupla de entrenadores Leandro Martini y Mariano Messera se reunieron de "urgencia" con el presidente de Gabriel Pellegrino, quien en charla con este medio en su momento confesó que él desea que Gimnasia el próximo semestre clasifique a copas internacionales.

Fuentes detallaron que primero se charlará su continuidad, ya que en principio tienen contrato hasta diciembre. El mismo Pellegrino habló con este multimedio semanas atrás y dijo que “tenían pensado que cumplan su contrato”, pero el empate con el Kiwi y la goleada con el Fortín no gustaron nada. Después también se verá cómo quedará el plantel y qué podrá incorporar el Tripero y en qué posiciones, ya que hay varios jugadores que no tuvieron minutos o fueron perdiendo el lugar y hoy están más afuera que adentro de la institución, como así también hay otros a los que se les acaba el contrato el 30 de junio.



Por eso mismo, Martini y Messera primero quieren tener la confirmación de la dirigencia y Perrone para seguir al mando, a inicios de esta semana. Esta reunión se podría dar en la tarde de mañana. Después de esto, se empezará a ver el armado de la plantilla para la última parte del año y cómo será la pretemporada, que podría durar bastantes semanas, teniendo en cuenta la Copa América y que todavía no está establecido el comienzo del torneo que terminará en diciembre.



Sobre las posibles incorporaciones, Pellegrino afirmó que “se va a ir a buscar un goleador. Un delantero que venga con una buena cantidad de goles”, mientras que seguramente en la defensa y mitad de cancha se piensen varios nombres para reforzar.