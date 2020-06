Mussis y el recuerdo de su pelea con Desábato

En 2017 el mediocampista de Gimnasia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda producto de una infracción de Leandro Desábato, defensor de Estudiantes de La Plata, y actual técnico del club albirrojo, quien en ese momento se quiso comunicar con el volante, pero este se negó.

En diálogo con TNT Sports, Mussis dijo: “No he hablado con Desábato. Él se quiso comunicar conmigo, pero yo le dije que no. Ya quedó en el pasado, no voy a seguir hablando. Pero obvio que ese desenlace me ha marcado. Eso me hizo crecer en un montón de cosas, pero hay que mirar para adelante, demostrar que estoy bien”. Además, agregó: “En su momento le dije que no y quedó todo ahí. No recibí mensajes, ni nada. No lo voy a estar pidiendo, pero hay que dar vuelta la página. Lo que pasó, pasó. Ya está”.

Sobre su continuidad en el Lobo fue claro y afirmó: “Me gustaría quedarme y ser importante. Gimnasia es mi casa. Voy a renovar si me tienen en cuenta para el proyecto deportivo. En el último tiempo no tuve continuidad, así que sobre la base de eso voy a tomar una decisión por sí o por no”.