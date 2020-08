Nicolás Pasquini: "Es un lindo desafío jugar en Estudiantes"

El lateral-volante brindó sus primeras declaraciones como jugador de Estudiantes, en una conferencia de prensa que organizó el club vía Zoom. Sobre su llegada, destacó: "Estoy muy contento de haber llegado al club, ya que desde hace varios mercados que estaba buscando un cambio de aire. Estoy muy agradecido a Estudiantes por abrirme las puertas".

Además destacó que se encuentra bien desde lo físico y que puede jugar en dos posiciones: "Me encuentro bien físicamente y espero poder adaptarme rápido. Me siento cómodo de volante y de lateral. Espero poder hacer las cosas bien y estar a la altura del club". También se mostró alegre por compartir vestuario con Mascherano: "Nunca me imagine tener a Javier Mascherano de compañero, es un placer y espero aprender mucho de él".

Por otro lado se mostró agradecido a Lanús, su club de toda la vida y lo asemejó con Estudiantes: "Fue difícil salir de Lanús. Fueron muchos años en el club, los Mellizos me acompañaron. Me formó como persona la institución, pero necesitaba crecer. Tanto Estudiantes como Lanús son clubes familiares. He hablado con Carlos Auzqui y se parecen mucho ambas instituciones. Ojalá lograr lo mismo acá", cerró.

Leandro Díaz pasó la revisión médica

El delantero y nuevo refuerzo de Estudiantes, pasó con éxito las pruebas médicas y mañana se sumará a los entrenamientos tras firmar su contrato. El vínculo con el "Pincha" será hasta diciembre de 2021.

Foto: Nicolás Bozza