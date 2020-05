“No descarto volver al fútbol argentino”

Lucas Biglia fue uno de los jugadores sorpresa en el Mundial de Brasil 2014. El mediocampista se ganó un lugar en la consideración de Alejandro Sabella y finalizó los últimos encuentros en el once titular. Actualmente, el volante milita en el Milan.

Con relación a lo que vivió en aquella Copa del Mundo, el mediocampista comentó: “Vi todos los partidos otra vez, me gustó ver la final de vuelta. Más allá del dolor, vivir el clima. De lo que sufrí me acuerdo poco, pero ver el clima, el Himno. Te estoy hablando y se me pone la piel de gallina. Para recordar cosas que le quedan grabadas pese a que el resultado final no fue el mejor”.

Luego agregó: “En el Mundial nos dimos cuenta de que no iba a ser como las Eliminatorias. Se arrancó de una manera y se terminó de otra, probando tres sistemas. El crecimiento futbolístico en ese Mundial no tiene comparación. Era un grupo humano espectacular”.

En diálogo con Club 947, el exjugador de Independiente también tocó el tema de no haber podido conseguir un título con el seleccionado argentino. “Las dos finales de Copa América agudizan lo otro, te cargan una mochila más. Podría haber sido una camada que podría haber conseguido tres títulos importantísimos. No sé si seremos recordados o no, lo importante es haber competido. Una lástima no habernos consagrado. Lo que se vivió en Brasil va a ser difícil de volver a vivir. Para el futbolero, va a quedar. Estamos en un deporte que dependemos de resultado”, puntualizó.

Acerca de su futuro, Biglia afirmó que podría volver a jugar en el país. “No le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mí y mi familia. Quiero seguir jugando. Estoy escuchando llamados que he tenido. Se me termina el contrato, y algunos llamados son argentinos”, culminó el mediocampista central.