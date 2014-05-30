No habría una resolución inminente por el pase de Vera

Viruta pretende jugar en Estudiantes pero su transferencia al equipo que dirige Mauricio Pellegrino se podría convertir en una novela del mercado de pases.

Diego Vera es la gran obsesión de todo el cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino y le pidió a los dirigentes que lo contraten para poder contar con el delantero uruguayo el próximo 23 de junio cuando el plantel vuelva a los trabajos en City Bell.

El delantero pertenece a Liverpool de Uruguay, quien posee el 100% de la ficha del jugador y en la posible transferencia a Estudiantes, el inconveniente surge ya que Atlético Rafaela, donde jugó por última vez Diego Vera, tiene una opción de compra hasta el próximo 30 de junio.

En la jornada de ayer, Diego Ferragut, gerente de Liverpool de Uruguay, mantuvo una charla para interiorizarse más en el tema, pero desde el entorno del jugador, insisten en que Diego Vera quiere jugar en Estudiantes y pretende que no se convierta en una novela su posible transferencia al equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Así las cosas, en los próximos días la dirigencia de Estudiantes tiene pensado juntarse con sus pares del club uruguayo, ya sea con Diego Ferragut o con el presidente del Liverpool, José Luis Palma, para poder avanzar en la contratacion del atacante, quien en la intimidad ya reconocio que quiere jugar en el Pincha.

La idea que tiene la institución de calle 53 es comprar la mitad del pase de Vera.

Russo quiere a Damonte

Miguel Russo, DT de Rosario Central, se comunicó anoche con Israel Damonte para llevarlo a su equipo. Desde el Pincha, se manejan con hermetismo.