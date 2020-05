¡No hubo abrazos! Con un festejo a distancia, la Bundesliga se estrena con partidazos

La Bundesliga volvió a su actividad y es el primer torneo importante en regresar a la actividad en plena pandemia de coronavirus. Para esto, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) hace cumplir un riguroso protocolo sanitario para evitar contagios.

Los partidos de las nueve fechas que restan de la Primera División, e igual número de segunda, se desarrollarán a puertas cerradas y deberán respetarse todas las disposiciones de las autoridades.

La fecha 26 de la Bundes Liga, el Borussia Dortmund venció en 4 a 0 al Schalke 04. Este clásico, conocido en Alemania como Revierderby o en su traducción literal El Derbi del Distrito debido a que la distancia entre la ciudad de Gelsenkirchen, donde juega el Schalke 04, y Dortmund es de apenas 30 kilómetros, y por eso desde el inicio fue el clásico del Valle del Ruhr.

Su rivalidad data del año 1925 por lo que 95 años después sigue generando expectativa entre sus aficionados.

Horario: ¿A qué hora se jugarán los partidos de la Bundesliga?



El retorno de la liga alemana se llevará a cabo entre hoy, domingo y lunes.

Sábado 16/05

09:30 hrs Hoffenheim vs Hertha Berlin

Augsburgo vs Wolfsburgo

Dortmund vs Schalke 04

Düsseldorf vs Paderborn

Leipzig vs Friburgo

12:30 hrs Frankfurt vs Mönchengladbach

Domingo 17/05

09:30 hrs Colonia vs Mainz 05

12:00 hrs Union Berlin vs Bayern Münich

Lunes 18/05

14:30 hrs Werder Bremen vs Bayer Leverkusen