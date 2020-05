¡No hubo abrazos! Con un festejo a distancia, la Bundesliga se estrenó con partidazos

La Bundesliga volvió a su actividad y es el primer torneo importante en regresar a la actividad en plena pandemia de coronavirus. Para esto, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) hace cumplir un riguroso protocolo sanitario para evitar contagios.

Los partidos de las nueve fechas que restan de la Primera División, e igual número de segunda, se desarrollarán a puertas cerradas y deberán respetarse todas las disposiciones de las autoridades.

La fecha 26 de la Bundes Liga, el Borussia Dortmund venció en 4 a 0 al Schalke 04. Este clásico, conocido en Alemania como Revierderby o en su traducción literal Después hubo otros cuatro encuentros. Se destaca el triunfo del Hertha Berlín (Con Ascacíbar jugando algunos minutos) 3-0 ante el Hoffenheim y la igualdad de Leipzig 1-1 ante el Friburgo.

Así seguirá la fecha 26 de la Bundesliga.



La jornada se cerrará entre domingo y lunes.

Sábado 16/05

Hoffenheim 0 vs Hertha Berlin 3

Augsburgo 1 vs Wolfsburgo 2

Dortmund 4 vs Schalke 04 0

Düsseldorf 0 vs Paderborn 0

Leipzig 1 vs Friburgo 1

Frankfurt 1 vs Mönchengladbach 3

Domingo 17/05

09:30 hrs Colonia vs Mainz 05

12:00 hrs Union Berlin vs Bayern Münich

Lunes 18/05

14:30 hrs Werder Bremen vs Bayer Leverkusen