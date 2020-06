No se puede tirar la pelota afuera: en un intento de desviar la atención, filtraron escuchas viejas de Tinelli

En el contexto de una investigación que se está llevando a cabo por el espionaje ilegal en la Argentina, en la jornada de ayer el periodista Jorge Lanata hizo públicas unas escuchas que involucran a Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, con el expresidente de la AFA Julio Grondona, ya fallecido.

La maniobra tuvo como finalidad exponer al hombre fuerte de San Lorenzo, justo en el momento en el que el Gobierno nacional se involucró en los manejos de la AFA a partir de la injerencia del ministro de Deportes Matías Lamens (ladero de Tinelli).

El material periodístico fue cuestionado por Tinelli, quien reclamó la intervención de un fiscal para que investigara cómo fue que le pincharon el teléfono, invadiendo de esa manera su privacidad en una charla en la cual le sugiere a Julio Grondona que designe a un árbitro determinado (Delfino) para que dirija un partido de San Lorenzo en el año 2013.

En las escuchas quedó en evidencia cómo era el manejo de algunas cosas dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque en el contenido de las mismas no se hizo alusión a ningún hecho de corrupción, dejó al descubierto cierta desprolijidad y direccionamiento en las decisiones.

“Le quería decir que ahí está Segura (presidente de Argentinos Juniors en ese momento) rompiendo los huevos y seguramente le va a hablar. Van a pedir que el partido lo dirija Zeballos. Y van a caer los amigos de Caruso, Zeballos, alguno de esos. Yo la verdad no quiero que me dirija Zeballos. Yo quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él dice que Delfino es hincha de San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré que Delfino era hincha de San Lorenzo. O sino uno que garantice, Pompei por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Zeballos, porque va a armar un escándalo en la cancha de San Lorenzo”, comentó Tinelli en una charla privada con el expresidente de la AFA Grondona.

El escándalo tiene varias aristas y muchas interpretaciones: nadie puede eludir el pase de facturas político por parte de Lanata.